MNCTV Gelar Rangkaian Program Seru Jelang Road to Kilau Raya Kota Semarang

SEMARANG - Rangkaian acara Road To Kilau Raya di Semarang dimeriahkan dengan keseruan DMD Tok Tok Rezeki. Dalam acara tersebut, Wina KDI menyapa langsung warga Kampung Kulitan Tasripin, Semarang.

Wina tak hanya bagi-bagi hadiah berupa uang tunai senilai Rp500.000 dengan warga setempat, namun juga karaokean seru bersama Vanny Rizqy. Ada juga program DMD On The Road bersama Vanny Rizqy.

Dalam acara ini, Vanny mengajak warga Semarang bernyanyi bersama dalam karaoke keliling yang berlangsung seru dan penuh keceriaan. Warga dari berbagai kalangan ikut menikmati suasana pesta rakyat yang kental dengan semangat kebersamaan itu.

Keseruan Road To Kilau Raya Kota Semarang kemudian berlanjut pada 17 Mei 2026. Vanny Rizqy kembali memeriahkan DMD On The Road dan karaokean bareng warga Semarang di kawasan CFD Simpang Lima.

Rangkaian acara Road to Kilau Raya di Semarang juga akan kembali dimeriahkan Wina KDI yang membawa berbagai kejutan dan hadiah menarik untuk masyarakat Kampung Batik lewat DMD Tok Tok Rezeki.