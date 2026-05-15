MNCTV Hadir Lebih Dekat Lewat Road To Kilau Raya Kota Semarang

JAKARTA - MNCTV kembali menghadirkan hiburan musik dangdut spektakuler untuk masyarakat melalui rangkaian acara “Road To Kilau Raya Kota Semarang”.

Road To Kilau Raya Kota Semarang ditayangkan secara langsung di MNCTV pada pukul 19.30 WIB, digelar di Lapangan Pancasila Simpang Lima, Kota Semarang.

Selama beberapa hari, warga Semarang akan disuguhkan berbagai kegiatan seru mulai dari hiburan musik, pesta rakyat, aktivitas interaktif, hingga kesempatan mewujudkan mimpi menjadi bintang dangdut masa depan.

Mengusung konsep pesta rakyat dengan panggung megah dan penampilan para bintang terbaik, “Road To Kilau Raya Kota Semarang” siap menjadi hiburan spesial yang dapat dinikmati seluruh lapisan masyarakat.

Bagi masyarakat yang memiliki mimpi menjadi penyanyi dangdut profesional, inilah saatnya menunjukkan bakat terbaik melalui Audisi KDI 2026 Kota Semarang. Kesempatan emas untuk tampil dan mewujudkan mimpi di panggung KDI kini hadir langsung di Kota Semarang.