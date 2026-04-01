Yuk Merapat, Irfan Hakim Bawa Festival New Family 100 ke Karawang

JAKARTA - GTV akan membawa New Family 100 lebih dekat dengan penonton di kawasan Jabodetabek dan Jawa Barat. Siap-siap bagi warga Karawang, karena program ini akan hadir di Resinda Park Mall Karawang, pada 14-18 April 2026, mulai pukul 10.00 WIB.

Dalam festival itu, Anda tak hanya jadi penonton saja. Karena penonton bisa bertemu langsung dengan sang host, Irfan Hakim dan deretan bintang tamunya. Bahkan, Irfan akan mengajak Anda untuk ikut main jadi peserta New Family 100.

Ada banyak aktivitas seru dan hadiah menarik yang disiapkan GTV untuk warga Karawang. Jadi pastikan Anda membawa keluarga untuk seru-seruan bareng bersama Festival New Family 100 yang digelar gratis.

Dari Karawang, Festival New Family 100 juga akan singgah ke beberapa kota lainnya, seperti Bekasi, Jakarta, Bogor, Depok, Sukabumi, Tangerang, dan Tangerang Selatan. Agar tak ketinggalan informasi selanjutnya, follow Instagram resmi @officialgtvid.

Pastikan juga Anda terus menonton New Family 100 di GTV, setiap hari pukul 19.15 WIB. Agar menonton nyaman dengan gambar jernih dan stabil, lakukan scanning ulang siaran digital GTV di Channel 30.

Gameshow populer ini juga bisa Anda tonton streaming via RCTI+ dan Vision+. Kedua aplikasi tersebut bisa Anda unduh gratis lewat App Store dan Play Store.*

(SIS)

Celebrity Okezone menghadirkan berita terbaru, eksklusif, dan terpercaya seputar artis dalam dan luar negeri