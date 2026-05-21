HOME CELEBRITY TV SCOOP

Road To Kilau Raya Kota Semarang, Hadirkan Pesta Rakyat Spektakuler di Lapangan Pancasila Simpang Lima

Khafid Mardiyansyah , Jurnalis-Kamis, 21 Mei 2026 |22:01 WIB
SEMARANG - Kota Semarang kembali bersiap menjadi pusat kemeriahan hiburan rakyat terbesar. MNCTV akan menghadirkan “Road To Kilau Raya Kota Semarang” secara langsung dari Lapangan Pancasila, Kota Semarang, dengan suguhan hiburan spektakuler penuh musik, budaya, dan kemeriahan untuk seluruh masyarakat.

Acara ini akan menghadirkan kemeriahan dangdut yang siap mengguncang Kota Semarang bersama deretan bintang papan atas Indonesia. Penampilan spesial akan hadir dari sang Ratu Patah Hati, Nella Kharisma, yang siap mengajak warga Semarang ambyar, bergoyang, dan bernyanyi bersama.

Nuansa dangdut legendaris juga akan semakin terasa lewat penampilan Sang Pangeran Dangdut, Ridho Rhoma bersama Sonet 2 Band yang akan membawa suasana semakin meriah dan penuh nostalgia.

Tak hanya itu, panggung “Road To Kilau Raya Kota Semarang” juga akan dimeriahkan oleh deretan bintang ternama seperti Iis Dahlia, Irfan Hakim, Trio Macan, Intan KDI, Erhan KDI, 3 Biduan, hingga aksi magis penuh kejutan dari Master Limbad.

Selain suguhan hiburan musik, masyarakat juga akan disuguhkan berbagai kemeriahan khas Kota Semarang, mulai dari budaya daerah, kuliner legendaris, hingga beragam aktivitas menarik dan bagi-bagi rezeki yang siap menambah keseruan acara.

Kehadiran MNCTV di berbagai kota menjadi bagian dari upaya mendekatkan diri dengan para pemirsanya di seluruh Indonesia. Tunggu kedatangan MNCTV di kotamu berikutnya.

Saksikan “Road To Kilau Raya Kota Semarang” pada Jumat, 23 Mei 2026 pukul 19.30 WIB secara LIVE di MNCTV Rumahnya Dangdut, Channel 29.

