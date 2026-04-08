Sinetron Baru RCTI Terikat Janji Disambut Antusias Penonton, Arya Saloka dan Asha Assuncao Terharu

JAKARTA - Sinetron garapan MNC Pictures berjudul Terikat Janji siap menghibur para penonton setia RCTI. Tayangan perdana sinetron ini pun disambut antusias oleh para penggemar.

Hal ini terlihat dari ramainya penonton yang hadir langsung dalam acara syukuran yang digelar pada Senin (6/4/2026). Arya Saloka yang turut membintangi sinetron ini mengungkapkan, jumlah penonton yang hadir bahkan mencapai ratusan orang.

“Alhamdulillah yang datang sekitar 300-an orang. Mereka memang menunggu untuk melihat cerita dari Terikat Janji dan performa dari Asha,” ujar Arya.

Senada dengan Arya, Asha Assuncao mengaku terharu dengan respons hangat dari penonton. Ia menyebut momen ini menjadi sangat spesial setelah melalui proses produksi yang cukup panjang.

“Aku senang banget, karena penantiannya panjang. Dari awal syuting kita belum tahu kapan tayang, jadi pas hari ini terasa nggak nyangka,” kata Asha.

Menurut Asha, kedekatan antar pemain menjadi salah satu faktor yang membuat proses syuting berjalan lancar. Ia mengungkap tak ada gap antar pemain yang membuat proses syuting pun berjalan lancar.

“Kita dekat, nggak ada gap. Semua santai tapi tetap fokus kerja,” ujarnya.