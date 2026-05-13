Sinopsis Sinetron Terikat Janji Eps 39: Dion dan Reza Menyusup ke Apartemen Dipa

JAKARTA - 'Terikat Janji' tayang hari ini pukul 19.00 WIB di RCTI Channel 28. Sinetron ini dibintangi oleh Arya Saloka (Sena), Asha Assuncao (Davina), Fendy Chow (Dipa), Yoriko Angeline (Jihan), Rizky Hanggono (Novan), Kinaryosih (Mayang), Virnie Ismail (Veronica), Ibob Tarigan (Dion), Rizky Djanbi (Reza), Oding Siregar (Prama) dan aktor-aktor berbakat lainnya.

Dion dan Reza menyusup ke apartemen Dipa menggunakan kartu akses milik Jihan. Mereka berhasil masuk dan menemukan berbagai petunjuk mencurigakan, termasuk keberadaan brankas yang diduga menyimpan bukti money laundering. Meski belum menemukan bukti utama, mereka semakin yakin Dipa terlibat kejahatan besar. Hans akhirnya menyerahkan patung Ganesha emas kepada Dipa di apartemen Aruna Suite.

Dipa sangat puas dan bahkan memerintahkan Hans mencari koleksi patung emas lainnya untuk dijual kepada kolektor gelap dengan harga fantastis. Kejahatan mereka kini berkembang semakin besar dan berbahaya. Sementara itu, hubungan Davina dan Sena semakin dekat setelah makan malam bersama mereka. Meski terus saling menyangkal, keduanya mulai menyadari adanya rasa nyaman dan perhatian yang tumbuh perlahan. Namun di tengah hubungan yang menghangat itu, mereka belum sadar bahwa ancaman dari Dipa dan Hans akan segera menyeret semuanya ke dalam bahaya yang lebih besar terkait kasus hilangnya manager Andi di Museum Pusaka Mandala.

Sena dan Tommy mulai menyelidiki hilangnya Pak Andi di Museum Pusaka Mandala. Dari rekaman CCTV, Senamenemukan fakta bahwa sistem keamanan museum sengajadimatikan selama satu jam pada malam kejadian. Kecurigaan pun mengarah pada adanya pencurian patung Ganesha emaskuno yang telah ditukar dengan replika palsu.

Saksikan Layar Drama RCTI 'Terikat Janji' hari ini pukul 19.00 WIB di RCTI Channel 28. Siaran digital RCTI di rumah Anda dengan kualitas paling jernih dan stabil hadir di channel 28. Jika ada kendala, cukup lakukan scan ulang pada TV digital. Untuk pengguna set top box (STB) pastikan fitur LCN sudah dalam posisi on sebelum melakukan scan ulang, dan jika masih ada gangguan perihal tayangan RCTI, langsung aja klik bio media sosial @officialrcti, gratis!

(kha)

Celebrity Okezone menghadirkan berita terbaru, eksklusif, dan terpercaya seputar artis dalam dan luar negeri