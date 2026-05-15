Sinopsis Sinetron Terikat Janji Eps 41: Sena Temukan Sosok Pria Bertopeng!

JAKARTA - 'Terikat Janji' tayang hari ini pukul 19.00 WIB di RCTI Channel 28.Sinetron ini dibintangi oleh Arya Saloka (Sena), Asha Assuncao (Davina), Fendy Chow (Dipa), Yoriko Angeline (Jihan), Rizky Hanggono (Novan), Kinaryosih (Mayang), Virnie Ismail (Veronica), Ibob Tarigan (Dion), Rizky Djanbi (Reza), Oding Siregar (Prama) dan aktor-aktor berbakat lainnya.

Davina masih memikirkan Sena sambil menyimpan bunga pemberiannya, meski momen manis itu berubah lucu karena bunga yang diberikan Sena tersebut ternyata dipenuhi semut. Di sisi lain, Sena dan polisi mulai mendalami kasus pencurian patung Ganesha serta pembunuhan Pak Andi yang kini dipastikan saling berkaitan.

Pemeriksaan kurator museum mengungkap bahwa patung Ganesha yang ada di museum hanyalah

tiruan. Hal itu membuat kecurigaan sempat mengarah pada Pak Andi. Namun Sena tidak percaya begitu saja dan terus mencari petunjuk lain sampai akhirnya menemukan fakta bahwa ada satu orang misterius yang masuk bersama rombongan pengunjung lalu tidak pernah terlihat keluar lagi.

Sena memeriksa ulang rekaman CCTV dan berhasil menemukan sosok pria bertopeng yang memisahkan diri dari rombongan di lantai dua museum. Dari rekaman parkiran, Sena juga mendapatkan wajah enam pengunjung lain beserta nomor kendaraan mereka. Semua data itu segera ia kirim untuk ditelusuri lebih lanjut.

Di tempat lain, Hans menemui Ferry untuk membayar sisa uang dan memastikan tidak ada yang membocorkan rahasia mereka ke polisi. Tanpa mereka sadari, Reza dan Dion diam-diam mengawasi pertemuan itu dari kejauhan. Mereka yakin Hans adalah sosok misterius yang dicari Sena. Reza dan Dion lalu membuntuti Hans dengan motor. Hans sadar sedang diikuti dan berusaha kabur dengan kecepatan tinggi. Kejar-kejaran menegangkan pun terjadi di jalan raya hingga Hans sengaja menyenggol motor Dion. Dion kehilangan keseimbangan dan jatuh berguling di jalan dengan keras.

Saksikan Layar Drama RCTI 'Terikat Janji' hari ini pukul 19.00 WIB di RCTI Channel 28. Siaran digital RCTI di rumah Anda dengan kualitas paling jernih dan stabil hadir di channel 28. Jika ada kendala, cukup lakukan scan ulang pada TV digital. Untuk pengguna set top box (STB) pastikan fitur LCN sudah dalam posisi on sebelum melakukan scan ulang, dan jika masih ada gangguan perihal tayangan RCTI, langsung aja klik bio media sosial @officialrcti, gratis!

(kha)

Celebrity Okezone menghadirkan berita terbaru, eksklusif, dan terpercaya seputar artis dalam dan luar negeri