Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Sinopsis Terikat Janji Eps 3: Davina Latih Sena Agar Meyakinkan di Hadapan Keluarga

Khafid Mardiyansyah , Jurnalis-Selasa, 07 April 2026 |18:01 WIB
A
A
A

JAKARTA - 'Terikat Janji' tayang hari ini pukul 19.00 WIB di RCTI Channel 28.Sinetron ini dibintangi oleh Arya Saloka (Sena), Asha Assuncao (Davina), Fendy Chow (Dipa), Yoriko Angeline (Jihan), Rizky Hanggono (Novan), Kinaryosih (Mayang), Virnie Ismail (Veronica), Ibob Tarigan (Dion), Rizky Djanbi (Reza), Oding Siregar (Prama) dan aktor-aktor berbakat lainnya.

Davina masih terpukul setelah mengetahui pengkhianatan Dipa dengan Jihan. Trauma itu terus menghantuinya, bahkan terbawa ke dalam mimpi hingga membuatnya terbangun di dini hari dalam kondisi emosional dan terluka. Ia mencoba menenangkan diri, namun bayangan perselingkuhan itu terus menghantui, mempertegas betapa hancurnya kepercayaan dan hatinya.

Di tengah kondisi rapuh tersebut, konflik keluarga juga ikut memanas. Novan mengetahui apa yang dilakukan Jihan dan marah, sementara Mayang justru membela Jihan dengan menyudutkan Davina yang dianggap belum move on dari masa lalunya bersama Ryan. Ketegangan ini menunjukkan bahwa luka lama Davina belum selesai dan masih memengaruhi hidupnya hingga sekarang.

Sementara itu, Davina tetap menjalankan rencananya dengan Sena, yang masih ia minta berpura-pura menjadi kekasihnya untuk menemui Novan di Singapura. Davina mulai melatih dan mempersiapkan Sena agar bisa tampil meyakinkan di hadapan keluarganya, termasuk dengan membekali pengetahuan bisnis agar bisa lolos dari penilaian Novan. 

Apakah Sena berhasil merebut perhatian Novan? Saksikan Layar Drama RCTI 'Terikat Janji' hari ini pukul 19.00 WIB di RCTI Channel 28. Siaran digital RCTI di rumah Anda dengan kualitas paling jernih dan stabil hadir di channel 28. Jika ada kendala, cukup lakukan scan ulang pada TV digital. Untuk pengguna set top box (STB) pastikan fitur LCN sudah dalam posisi on sebelum melakukan scan ulang, dan jika masih ada gangguan perihal tayangan RCTI, langsung aja klik bio media sosial @officialrcti, gratis!

(kha)

Celebrity Okezone menghadirkan berita terbaru, eksklusif, dan terpercaya seputar artis dalam dan luar negeri

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement