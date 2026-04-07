Sinopsis Terikat Janji Eps 3: Davina Latih Sena Agar Meyakinkan di Hadapan Keluarga

JAKARTA - 'Terikat Janji' tayang hari ini pukul 19.00 WIB di RCTI Channel 28.Sinetron ini dibintangi oleh Arya Saloka (Sena), Asha Assuncao (Davina), Fendy Chow (Dipa), Yoriko Angeline (Jihan), Rizky Hanggono (Novan), Kinaryosih (Mayang), Virnie Ismail (Veronica), Ibob Tarigan (Dion), Rizky Djanbi (Reza), Oding Siregar (Prama) dan aktor-aktor berbakat lainnya.

Davina masih terpukul setelah mengetahui pengkhianatan Dipa dengan Jihan. Trauma itu terus menghantuinya, bahkan terbawa ke dalam mimpi hingga membuatnya terbangun di dini hari dalam kondisi emosional dan terluka. Ia mencoba menenangkan diri, namun bayangan perselingkuhan itu terus menghantui, mempertegas betapa hancurnya kepercayaan dan hatinya.

Di tengah kondisi rapuh tersebut, konflik keluarga juga ikut memanas. Novan mengetahui apa yang dilakukan Jihan dan marah, sementara Mayang justru membela Jihan dengan menyudutkan Davina yang dianggap belum move on dari masa lalunya bersama Ryan. Ketegangan ini menunjukkan bahwa luka lama Davina belum selesai dan masih memengaruhi hidupnya hingga sekarang.

Sementara itu, Davina tetap menjalankan rencananya dengan Sena, yang masih ia minta berpura-pura menjadi kekasihnya untuk menemui Novan di Singapura. Davina mulai melatih dan mempersiapkan Sena agar bisa tampil meyakinkan di hadapan keluarganya, termasuk dengan membekali pengetahuan bisnis agar bisa lolos dari penilaian Novan.

Apakah Sena berhasil merebut perhatian Novan?

(kha)

Celebrity Okezone menghadirkan berita terbaru, eksklusif, dan terpercaya seputar artis dalam dan luar negeri