Lee Hyeri dan Na In Woo Digaet Bintangi Drama Remake Caution, Hazardous Wife

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Rabu, 08 April 2026 |05:30 WIB
SEOUL - Lee Hyeri berpotensi adu akting dengan Na In Woo dalam remake drama Jepang populer berjudul Caution, Hazardous Wife. Series tersebut pertama kali tayang di Jepang, pada 2017. 

“Drama Caution, Hazardous Wife adalah salah satu proyek yang tengah dipertimbangkan Lee Hyeri saat ini,” ujar Sublime selaku agensi sang aktris seperti dikutip dari My Daily, pada Rabu (8/4/2026). 

Sementara agensi Na In Woo masih belum memberikan klarifikasi terkait pemberitaan aktornya terlibat dalam proyek tersebut. Namun jika kedua aktor ini menerima tawaran drama ini maka mereka akan berperan sebagai pasangan suami istri. 

Drama Caution, Hazardous Wife berkisah tentang mantan mata-mata dan suaminya yang seorang agent Badan Intelijen Nasional (NIS). Mereka kemudian menikah namun tetap merahasiakan identitas masing-masing.

Lee Hyeri digaet untuk berperan sebagai Jin Ja Young, mata-mata yang rela menjalani pernikahan demi memuluskan penyamarannya. Dia meyakini, kehidupan bertetangga yang damai akan membawa kedamaian untuknya. 

Maka setiap ada masalah di sekitar tempat tinggalnya, Jin Ja Young akan langsung menyelesaikannya sebelum polisi datang. Namun misinya harus berhadapan dengan suaminya sendiri. 

Na In Woo, menurut OSEN, akan berperan sebagai suami Jin Ja Young. Pria itu adalah agent khusus Badan Intelijen Nasional yang menyembunyikan identitasnya dan menikahi Ja Young.

 

