Park Hyung Sik dan Park Gyu Young Adu Akting dalam Drama Fall in! Love

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Selasa, 07 April 2026 |15:30 WIB
Park Hyung Sik dan Park Gyu Young Adu Akting dalam Drama Fall in! Love. (Foto: Netflix)
SEOUL - Park Hyung Sik comeback berakting di layar kaca dengan membintangi series Netflix, Fall in! Love. Dia dikonfirmasi akan beradu akting dengan Park Gyu Young sebagai pemeran utama wanita.   

Mengutip News1, series yang mengusung genre romantis satu ini berkisah tentang pertemuan kembali dua mantan tentara di sebuah perusahaan produsen pakaian berkemah. 

Fall in Love

Park Hyung Sik berperan sebagai Na Jung Seok, seorang tentara yang sangat kesulitan beradaptasi dengan kehidupan militer. Dia kemudian meninggalkan dunia militer dan membangun bisnis pakaian berkemah yang berkembang dengan baik. 

Sementara Park Gyu Young akan menghidupkan karakter Woo Ah Mi, mantan tentara khusus yang bergabung dengan perusahaan Na Jung Seok. Saat menjadi tentara, dia dikenal dengan nama alias ‘Viper’ karena sifatnya yang tak kenal takut.

Fall in Love

Series Fall in! Love rencananya akan diarahkan oleh Nam Sung Woo, sutradara di balik drama My Lovely Liar dan My Roommate is A Gumiho. Sementara skenarionya ditulis oleh Kim Ha Na yang dikenal lewat drama My Secret Romance.*

Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/01/206/3209894/born_guilty-ZWjm_large.jpg
Park Seo Joon dan Uhm Tae Goo Adu Akting dalam Drama Born Guilty
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/18/33/3207601/kim_nam_gil_x_lee_yoo_mi-Y1fq_large.jpg
Kim Nam Gil dan Lee Yoo Mi Adu Akting dalam Drama Nightmare
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/24/33/3203314/kim_min_ha_dan_noh_sang_hyun-s0fr_large.jpg
Kim Min Ha dan Noh Sang Hyun Reuni Lewat Romcom Messily Ever After
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/13/206/3201328/1_24_romance-0zSK_large.jpg
Shin Hye Sun dan Na In Woo Reuni dalam Drama 1/24 Romance
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/31/206/3198748/extraordinary_attorney_woo-0jwe_large.jpg
Praproduksi Drama Extraordinary Attorney Woo 2 Resmi Dimulai
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/14/206/3195350/gong_yoo_dan_song_hye_kyo-e3dC_large.jpg
Song Hye Kyo dan Gong Yoo Rampungkan Syuting Drama Slowly but Intensely
