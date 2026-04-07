Park Hyung Sik dan Park Gyu Young Adu Akting dalam Drama Fall in! Love

SEOUL - Park Hyung Sik comeback berakting di layar kaca dengan membintangi series Netflix, Fall in! Love. Dia dikonfirmasi akan beradu akting dengan Park Gyu Young sebagai pemeran utama wanita.

Mengutip News1, series yang mengusung genre romantis satu ini berkisah tentang pertemuan kembali dua mantan tentara di sebuah perusahaan produsen pakaian berkemah.

Park Hyung Sik berperan sebagai Na Jung Seok, seorang tentara yang sangat kesulitan beradaptasi dengan kehidupan militer. Dia kemudian meninggalkan dunia militer dan membangun bisnis pakaian berkemah yang berkembang dengan baik.

Sementara Park Gyu Young akan menghidupkan karakter Woo Ah Mi, mantan tentara khusus yang bergabung dengan perusahaan Na Jung Seok. Saat menjadi tentara, dia dikenal dengan nama alias ‘Viper’ karena sifatnya yang tak kenal takut.

Series Fall in! Love rencananya akan diarahkan oleh Nam Sung Woo, sutradara di balik drama My Lovely Liar dan My Roommate is A Gumiho. Sementara skenarionya ditulis oleh Kim Ha Na yang dikenal lewat drama My Secret Romance.*

(SIS)

Celebrity Okezone menghadirkan berita terbaru, eksklusif, dan terpercaya seputar artis dalam dan luar negeri