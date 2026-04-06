Ikuti Keseruan Nonton Bareng Pemain Sinetron RCTI di Kotamu. Jangan Sampai Ketinggalan!

JAKARTA - RCTI terus menghadirkan pengalaman seru bagi para pemirsa setianya lewat rangkaian acara Nonton Bareng (Nobar) yang dipadukan dengan Meet & Greet bersama para pemain sinetron terbaru, Terikat Janji dan Turun Ranjang di beberapa kota. Acara ini siap menjadi momen spesial untuk para penggemar bertemu langsung dengan idola mereka.

Acara akan dimulai sejak pukul 15.00 WIB, kegiatan ini tidak hanya menghadirkan sesi nonton bareng dan temu sapa dengan para cast, tetapi juga dimeriahkan dengan berbagai aktivitas seru, seperti games interaktif dengan cast.

Secara keseluruhan, RCTI telah menyiapkan rangkaian kegiatan Nobar serta Meet & Greet yang tersebar di berbagai lokasi.

Untuk sinetron Terikat Janji, setelah sukses mengadakan dua kali acara Nobar serta Meet & Greet di Bekasi dan Bogor, kini acara akan digelar di Depok pada Rabu, 8 April, berlokasi di Gedung Balai Rakyat Merdeka, Depok II.

Sedangkan untuk sinetron Turun Ranjang, akan ada Nobar serta Meet & Greet episode perdana pada 7 April nanti. Berikut jadwal roadshownya :

• 7 April di Kantor Pusat. KSP. KOPPAS Kranggan – Bekasi

• 10 April di GOR Cipondoh – Tangerang

• 13 April di GOR Puja Bangsa – Cikarang Utara