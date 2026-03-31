Asha Assuncao Ungkap Tantangan Bintangi Sinetron Terikat Janji

JAKARTA - Sinetron Terikat Janji akan memulai masa tayangnya di RCTI, pada 6 April mendatang. Asha Assuncao pun membeberkan tantangan yang harus dilewatinya saat syuting sinetron tersebut.

“Bagian tersulit dari mendalami peran sebagai Davina adalah bagaimana menjadi seorang bos yang bijaksana dan berwibawa. Terus terang, itu agak sulit untuk aku karena tidak pernah punya pengalaman itu,” ujarnya, pada 30 Maret 2026.

Davina digambarkan sebagai putri pemilik perusahaan besar yang beberapa kali harus melewati tragedi percintaan yang menyakitkan. Hingga suatu hari, dia bertemu Sena (Arya Saloka) sang pedagang ketoprak.

Siapa sangka, Sena ternyata tengah menyamar dan memiliki misi untuk mengintai mantan kekasih Davina. “Aku enggak sabar banget sinetron ini tayang. Semoga kalian suka ya dan sinetron ini bisa berumur panjang,” tutur Asha menambahkan.

Sinetron Terikat Janji menyuguhkan hubungan pura-pura yang berubah menjadi nyata. Kisahnya dibalut rahasia kelam, pengkhianatan, dan dendam keluarga yang siap bikin penonton ikut merasakan turun naik emosinya.

Davina (Asha Assuncao) yang merupakan putri konglomerat merasakan pengkhianatan bertubi-tubi. Demi menjaga harga dirinya, dia nekat menjadikan seorang pedagang ketoprak bernama Sena (Arya Saloka) sebagai kekasihnya.