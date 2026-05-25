Niki atau Celyna yang Jadi Juara Indonesian Idol Season XIV? Simak Hasilnya Malam Ini!

Niki atau Celyna yang Jadi Juara Indonesian Idol Season XIV? Simak Hasilnya Malam Ini! (Foto: RCTI)

JAKARTA - Ajang Indonesian Idol Season XIV akhirnya masuk ke babak Result & Reunion, pada Senin (25/5/2026) malam. Kompetisi akan segera berakhir dan menemukan pemenangnya.

Akankah Niki atau Celyna yang akan menjadi juaranya? Malam ini, kedua finalis akan memamerkan kemampuan musikalitas mereka dengan membawakan sederet lagu.

Song list yang akan dibawakan kedua grand finalis adalah Sial, Terpatah Terluka, Boleh Juga, Pendampingmu #Tahtahatiku, One Moment in Time, When You Believe, You Raise Me Up, dan Idola Juga Manusia.

Tak hanya itu, mental juga menjadi taruhan utama di babak Result & Reunion. Tekanan panggung yang megah serta jutaan pasang mata yang menonton melalui layar kaca tentu menjadi tantangan tersendiri bagi kedua grand finalis.

Grand Final Indonesian Idol Season XIV akan menampilkan aransemen musik Ronald Steven yang diharapkan mampu memberikan emosi berbeda pada lagu yang akan dibawakan para kontestan.