Sinopsis Mencintai Ipar Sendiri Eps 130: Lindungi Ayuna, Hendar Tewas Tertembak Shilla

JAKARTA - 'Mencintai Ipar Sendiri' tayang hari ini pukul 20.30 WIB di RCTI Channel 28.Sinetron ini dibintangi oleh Laura Theux (Ayuna), Marcel Chandrawinata (Rafka & Rafki), Erdin Werdrayana (Tristan), Andi Annisa (Shilla), Ari Wibowo (Darma), Sheila Alexander (Nila), Erwin Cortez (Hendar), Maudy Wilhelmina (Meli) dan aktor-aktor berbakat lainnya.

Saat Ayuna tiba di rumah, Shilla menembak dari kejauhan. Namun, Hendar melihat dan langsung melindungi Ayuna. Tembakan tersebut mengenai Hendar. Semua panik, sementara Shilla langsung kabur. Rafki mengejar dan meminta Tristan ikut membantu mengejar mobil Shilla.

Hendar tertembak saat melindungi Ayuna, membuat Ayuna dan Meli panik dan segera meminta bantuan medis. Di waktu yang sama, Tristan dan Rafki mengejar pelaku yang kabur menggunakan mobil. Pelaku itu ternyata Shilla, yang panik karena rencananya gagal dan salah sasaran. Kejar-kejaran berakhir di tepi jurang, dan saat terdesak, Shilla memilih melompat ke sungai untuk menghindari ditangkap.

Di rumah sakit, kondisi Hendar sangat kritis karena luka tembaknya cukup parah dan menyebabkan banyak kehilangan darah. Dokter langsung melakukan operasi untuk mengeluarkan peluru dan menghentikan pendarahan. Di sisi lain, Shilla berhasil keluar dari sungai dalam keadaan terluka dan mulai mengalami halusinasi tentang Hendar.

Operasi Hendar berjalan lancar, tetapi kondisinya belum stabil dan harus dirawat di ICU. Hendar sempat sadar dan berbicara kepada Meli sebelum kondisinya kembali menurun. Tidak lama kemudian, Hendar meninggal dunia. Kabar ini membuat Meli, Ayuna, dan semua orang yang dekat dengannya sangat terpukul. Ayuna bahkan sempat mengalami mimpi seolah bertemu Hendar dan mendengar pesan terakhir darinya.

