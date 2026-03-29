Sinopsis The Koreans, Drama Baru yang Dibintangi Lee Byung Hun

JAKARTA - Angin segar kembali datang dari dunia drama Korea. Drakor terbaru, The Koreans kini menjadi sorotan bagi para pecinta K-drama.

Drama satu ini dibintangi aktor ternama, Lee Byung Hun yang sukses dengan drakor Squid Game. Drama ini diadaptasi dari serial Hollywood, The Americans yang di-remake menjadi versi Korea.

Dalam drama ini, Lee Byun Hun akan beradu akting dengan Han Ji Min dan Lee He Joon. The Koreans pun akan segera tayang di Disney+ dan mengobati kerinduan penggemar pada sang aktor.

Sinopsis The Koreans

Cerita dimulai pada tahun 1990. Di dalam kompleks apartemen kelas menengah di Seoul, Kim Myeong-Jun (Lee Byung-Hun) menyembunyikan identitasnya sebagai mata-mata elit Korea Utara. Dia telah tinggal di Korea Selatan selama lebih dari 10 tahun. Myeong-jun tinggal bersama istrinya, Yun Hwa-Kyeong (Han Ji-Min).