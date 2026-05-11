7 Idol K-Pop yang Sukses Berkiprah sebagai Aktor

JAKARTA - Sederet idol K-Pop telah membuktikan kemampuannya di dunia akting saat ini. Bahkan, banyak nama yang kini lebih dikenal sebagai aktor maupun aktris di kalangan pencinta drama Korea.

Tak tanggung-tanggung, kemampuan akting mereka juga telah diakui dengan sederet penghargaan yang diraih. Meski saat ini banyak idol K-Pop yang baru merambah dunia akting, sejumlah nama ini masih eksis mewarnai berbagai judul drama korea mendatang.

1. Park Ji Hoon

Park Ji Hoon baru saja menghebohkan para penggemar dengan meraih dua penghargaan dalam ajang Baeksang Arts Awards 2026 berkat kiprahnya dalam film The King's Warden. Film ini menjadi film terlaris kedua di Korea Selatan.

Perjalanan karier Park Ji Hoon dalam dunia akting telah dimulai sejak ia kecil. Namanya semakin populer saat ia debut sebagai idol K-Pop dalam grup Wanna One.

Sebelum membintangi The King's Warden, Park Ji Hoon sukses membintangi drama Weak Hero Class 1 dan 2, Love Song for Illusion (2024), dan film Beautiful Audrey (2024).

2. IU