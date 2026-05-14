7 Rekomendasi Drakor yang Bisa Ditonton Marathon, Cocok Buat Long Weekend!

JAKARTA - Long weekend menjadi momen yang tepat untuk rehat sejenak dari padatnya aktivitas sehari-hari. Tak sedikit pula yang memanfaatkan libur panjang akhir pekan untuk menikmati hiburan santai di rumah.

Salah satu kegiatan yang sering dipilih adalah menonton drama Korea (drakor), apalagi saat ini berbagai judul menawarkan episode singkat dengan durasi yang tak terlalu lama. Karenanya, bukan hal yang aneh kalau drakor menjadi agenda favorit untuk mengisi waktu luang di rumah.

Nah, berikut ini beberapa rekomendasi drakor yang kurang dari 16 episode dengan berbagai genre. Cocok buat kamu mengisi waktu selama long weekend, beberapa di antaranya punya rating tinggi, lho!

1. The Art of Sarah

Sejak tayang perdana pada 13 Februari 2026, The Art of Sarah langsung mencuri perhatian publik dengan menempati posisi nomor 1 di Netflix. Drama yang dibintangi Shin Hye Sun dan Lee Jun Hyuk ini memiliki 8 episode dengan durasi kurang dari satu jam.

The Art of Sarah menceritakan perjalanan Sarah Kim (Shin Hye Sun) yang bermimpi untuk menjadi sosok perempuan luar biasa. Namun, di sisi lain seorang Detektif Mu Gyeong (Lee Jun Hyuk) bertekad untuk membongkar ambisi dan rahasia yang dimiliki Sarah. Drama bergenre misteri dan thriller ini akan mengajak kamu memecahkan rahasia yang disembunyikan oleh Sarah.

2. If Wishes Could Kill