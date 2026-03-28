Sinopsis Sinetron Amanah Wali 8: Musala Sultan Episode 33, Hanya di RCTI

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Sabtu, 28 Maret 2026 |15:30 WIB
JAKARTA - Sinopsis sinetron Amanah Wali 8: Musala Sultan episode 33 bercerita tentang Sultan yang menyusuri jalan dengan gelisah. Dia memaksakan diri untuk terus mencari Rani meski tanpa arah yang jelas. 

Tedi yang mencoba menenangkan justru jadi sasaran emosi. Namun di balik itu terlihat betapa dalam perasaan Sultan. Saat Leha dan Mira memberi petunjuk soal gubuk, harapan sempat muncul.

Sayangnya, tempat itu kosong dan membuat pencarian terasa semakin Buntu. Di sisi lain, Rani dan Ma’ruf ternyata disekap oleh dua orang penjaga yang lebih sibuk melontarkan candaan aneh daripada terlihat berbahaya. 

Ketegangan berubah jadi situasi yang tak terduga ketika Bagas muncul. Seolah tanpa rencana, namun berhasil membalik keadaan. Sementara itu, gerak-gerik Ali yang mencurigakan justru seperti mengarahkan Bagas pada lokasi penyanderaan.

Ketika pencarian makin kacau dan emosi Sultan hampir lepas kendali, pertarungan besar justru terjadi di tempat lain, menarik perhatian banyak orang. Di tengah kekacauan ini, satu per satu petunjuk mulai terhubung.

