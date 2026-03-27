HOME CELEBRITY TV SCOOP

Sinopsis Sinetron Amanah Wali 8: Musala Sultan Episode 32, Hanya di RCTI

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Jum'at, 27 Maret 2026 |15:30 WIB
Sinopsis Sinetron Amanah Wali 8: Musala Sultan Episode 32, Hanya di RCTI. (Foto: MNC Media)
JAKARTA - Sinopsis sinetron Amanah Wali 8: Musala Sultan episode 32 bercerita tentang Leha yang berusaha tetap tegar di tengah kegelisahan dan kekhawatiran mencari ayahnya yang hilang. Tomi yang diam-diam peduli, memilih ikut mengawasi dari dekat meski Leha berusaha menolak.

Di sisi lain, suasana kampung semakin memanas dengan berbagai orang yang bergerak sendiri-sendiri. Seolah ada sesuatu yang besar tengah mendekati tanpa bisa dihentikan. Ketegangan bercampur dengan tingkah tak terduga dari orang-orang di sekitar.

Herman tiba-tiba berubah sok berani namun kemudian panik sendiri, hingga obrolan santai di posko yang malah dipenuhi prasangka aneh. Namun di balik semua itu, ancaman nyata mulai terlihat ketika Gondrong muncul membawa rencana besar yang bisa mengguncang seluruh kampung.

Saat mereka tahu ayah Leha dalam kondisi berbahaya, semua bergerak cepat menuju satu titik yang sama. Pertemuan demi pertemuan tak terduga terjadi, memicu bentrokan yang tak bisa dihindari. Di tengah kekacauan itu, muncul pertanyaan yang menggantung.

Apakah ini akhir dari masalah atau justru awal dari sesuatu yang jauh lebih besar? Saksikan sinetron Amanah Wali 8: Musala Sultan hanya di RCTI, pada hari ini (27/3/2026), pukul 17.30 WIB. 

Agar menonton lebih nyaman dengan gambar jernih dan stabil, pastikan Anda melakukan scan ulang siaran digital RCTI di Channel 28. Jika Anda mengalami kendala selama scan ulang, klik bio media sosial @officialrcti. Gratis loh!**

