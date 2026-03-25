Sinopsis Amanah Wali 8: Musala Sultan Eps 30: Kemunculan Gondrong Picu Bentrokan

JAKARTA - 'Amanah Wali 8: Musala Sultan' tayang hari ini pukul 17.30 WIB di RCTI Channel 28.Sinetron ini dibintangi oleh personil band Wali; Apoy Wali, Faank Wali, Tomi Wali, Ovie Wali, aktor muda Bhisma Mulia (Sultan), Bebby Hatami (Rani), Fachri Muhammad (James), Armando Jordy (Sunar), stand up comedian Faizal Wash (Herman), juga aktor senior Buyung Malelo (Untung), Herry Ismet (Ismet), Andi Bersama (Pak Ma'ruf) dan masih banyak lagi.

Ketegangan di pertigaan memuncak saat Sunar tiba-tiba membuka rahasia bahwa ia disuruh Fitri menyelidiki rumah Ma’ruf, memicu saling curiga di antara mereka. Apoy mulai menyusun potongan kejadian dan memaksa James menghubungi sosok misterius bernama Jamaludin, sementara Ma’ruf justru muncul dengan sikap tenang yang semakin membingungkan. Di saat yang sama, Sultan bergulat dengan rasa bersalahnya sendiri dan mencoba berubah, meski masa lalunya terus menghantui.

Di sisi lain, situasi makin tidak terkendali ketika sosok yang sangat mirip Gondrong muncul bersama kelompok pria bertubuh tegap, memicu bentrokan dengan Tedi, Jeri, dan yang lain. Di tengah kekacauan, muncul dugaan bahwa semua ini adalah bagian dari rencana balas dendam yang lebih besar, sementara identitas asli dalang di balik kekacauan mulai terkuak sedikit demi sedikit, membuat semua orang terjebak dalam permainan yang tidak mereka pahami sepenuhnya.

Saat konflik mereda sejenak, rahasia besar akhirnya terungkap. Rahman, ayah Leha, diduga terlibat dan bahkan menghilang secara misterius. Di balik semua itu, sosok Gondrong yang ternyata adalah Jamaludin semakin mendekat untuk menyelesaikan urusannya dengan Apoy, sementara kelompok mereka terpecah antara menghadapi ancaman atau menyelesaikan masalah pribadi masing-masing, menyisakan tanda tanya besar tentang siapa yang sebenarnya mengendalikan semua kekacauan ini.

Saksikan layar drama RCTI Amanah Wali 8: Musala Sultan hari ini pukul 17.30 WIB di RCTI Channel 28. Siaran digital RCTI di rumah Anda dengan kualitas paling jernih dan stabil hadir di channel 28. Jika ada kendala, cukup lakukan scan ulang pada TV digital. Untuk pengguna set top box (STB) pastikan fitur LCN sudah dalam posisi on sebelum melakukan scan ulang, dan jika masih ada gangguan perihal tayangan RCTI, langsung aja klik bio media sosial @officialrcti, gratis!



(kha)

Celebrity Okezone menghadirkan berita terbaru, eksklusif, dan terpercaya seputar artis dalam dan luar negeri