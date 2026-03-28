HOME CELEBRITY TV SCOOP

Sinopsis Sinetron Mencintai Ipar Sendiri Episode 126, Hanya di RCTI

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Sabtu, 28 Maret 2026 |17:30 WIB
JAKARTA - Sinopsis sinetron Mencintai Ipar Sendiri episode 126 bercerita tentang Rafka yang  diam-diam masuk ke ruang rawat Rafki saat Ayuna sedang di toilet.

Ia membawa pisau dari meja buah dan berniat membunuh Rafki. Namun Rafki yang setengah sadar berhasil menangkap tangan Rafka dan terjadi pergulatan di antara saudara kembarnya itu.

Ayuna yang mendengar keributan itu segera masuk dan mencoba melerai namun malah dikasari oleh Rafka. Amarah Rafki meledak dan dia langsung memukuli Rafka.

Namun kemudian Darma datang melerai kedua anaknya. Sementara itu, kondisi Sarah semakin membaik di ruang ICU dan dia mulai bisa berbicara. 

Saat Hendar dan Tristan menjenguknya, Sarah mengungkapkan Shilla adalah orang yang berniat membunuhnya. Dia mengaku, menyimpan bukti keterlibatan Shilla dan Beni dalam aksi untuk menyingkirkannya.

