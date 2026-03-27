Sinopsis Sinetron Mencintai Ipar Sendiri Episode 125, Hanya di RCTI

JAKARTA - Sinopsis sinetron Mencintai Ipar Sendiri episode 125 bercerita tentang Nila yang mendapat perlakuan kasar dari tahanan lain yang mengaku sebagai pemimpin di dalam sel. Darma kemudian datang ke kantor polisi.

Namun kedatangannya bukan untuk menjenguk Nila melainkan untuk menjatuhkan talak perceraian secara langsung. Nila menangis dan memohon namun Darma sudah bulat tekadnya dan langsung pergi meninggalkan Nila.

Shilla kembali menyamar sebagai perawat untuk membunuh Sarah di ruang ICU namun gagal karena alarm jantung berbunyi dan tim dokter masuk. Keesokan harinya Shilla mendapati Sarah sudah dipindahkan ke rumah sakit lain atas perintah Rafki.

Shilla kemudian nekat masuk ke ruang kerja Arta untuk mencari informasi keberadaan Sarah namun ketahuan dan diusir. Sementara itu Tristan yang mendapat akses menjenguk Sarah menjadi saksi saat perempuan itu akhirnya sadar dari koma.

Setelah siuman, Sarah menyebut nama Shilla sebagai orang yang ingin membunuhnya. Hal itu didasarkan pada fakta Sarah memegang bukti kejahatan Shilla. Di lain pihak, Rafki membawa Ayuna ke rumah baru yang sudah ia siapkan diam-diam sebagai kejutan.