Sinopsis Mencintai Ipar Sendiri Eps 124: Ayuna-Rafki Pergi dari Rumah, Darma Ceraikan Nila

JAKARTA - 'Mencintai Ipar Sendiri' tayang hari ini pukul 20.30 WIB di RCTI Channel 28.Sinetron ini dibintangi oleh Laura Theux (Ayuna), Marcel Chandrawinata (Rafka & Rafki), Erdin Werdrayana (Tristan), Andi Annisa (Shilla), Ari Wibowo (Darma), Sheila Alexander (Nila), Erwin Cortez (Hendar), Maudy Wilhelmina (Meli) dan aktor-aktor berbakat lainnya.

Hendar menendang bak sampah dengan keras sehingga Shilla kaget dan menjatuhkan suntikan. Datangnya seorang perawat memaksa Shilla menyembunyikan suntikan itu dan berpura-pura tenang sebelum akhirnya pergi. Hendar yang kemudian bertemu Tristan secara tidak sengaja mendapatkan informasi penting bahwa Sarah adalah istri dari Beni yang terkait kematian Bella. Hendar shock dan berniat selidiki lebih lanjut.

Di kantor polisi, Darma memohon kepada Rafki agar tidak memenjarakan Rafka karena ia sadar Rafka mengidap penyakit akut. Rafki akhirnya mengalah demi menghormati Darma dengan satu syarat yaitu ia dan Ayuna akan pindah keluar dari rumah Darma agar tidak lagi berdekatan dengan Rafka. Darma menerima syarat itu dengan berat hati. Rafka yang tampak menyetujui perintah Darma untuk tidak mengganggu Rafki dan Ayuna, diam-diam menyimpan niat jahat yang jauh lebih berbahaya karena ia bertekad bahwa jika tidak bisa mendapatkan Ayuna maka Rafki pun tidak boleh mendapatkannya.

Rafki dan Ayuna datang ke kantor polisi untuk memberikan kesaksian soal kejahatan Nila. Saat keluar, mereka tidak sengaja bertemu Nila di koridor. Nila bersimpuh memohon maaf namun Rafki menolak tegas dan Ayuna mengingatkan bahwa proses hukum tetap akan berjalan.

Di dalam sel, Nila mendapat perlakuan kasar dari napi lain yang mengaku sebagai pemimpin para tahanan. Darma kemudian datang ke kantor polisi bukan untuk menjenguk Nila melainkan untuk menjatuhkan talak perceraian secara langsung.

Bagaimana reaksi Nila atas keputusan Darma?



(kha)

