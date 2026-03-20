Sinopsis Sinetron Mencintai Ipar Sendiri Episode 118, Hanya di RCTI

JAKARTA - Sinopsis sinetron Mencintai Ipar Sendiri episode 118 bercerita tentang Ayuna yang berhasil melepas ikatan tangannya. Saat mencari ponselnya, dia malah menemukan sebuah sapu tangan.

Sapu tangan beraroma parfum pria itu disimpannya sebagai barang bukti. Ia keluar lewat jendela rusak dengan bantuan drum bekas, lalu dikejar dua anak buah Rafka.

Ayuna berhasil memukulnya dari belakang dengan kayu dan kabur. Di sisi lain, Rafka tiba-tiba jatuh di koridor kantor karena penyakitnya kambuh.

Arta membawanya ke dokter Leo, yang kembali menegaskan bahwa Rafka hanya bisa sembuh dengan donor stem cell. Rafka menyatakan yakin bisa mendapat donor dari istrinya.

Pernyataan Rafka itu membuat Arta kaget dan bertanya-tanya maksudnya. Sementara itu, Arta dan Rio sudah lebih dulu menyerahkan video bukti ke penyidik.