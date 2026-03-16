Sinopsis Sinetron Mencintai Ipar Sendiri Episode 114, Hanya di RCTI

JAKARTA - Sinopsis sinetron Mencintai Ipar Sendiri episode 114 bercerita tentang Lilis yang bergegas menghubungi Rafki via video call saat perjalanan pulang. Rafki dan Ayuna langsung menuju kantor polisi.

Di sana, Rafki diperiksa sebagai saksi insiden yang terjadi di dermaga beberapa bulan lalu. Polisi memberi kesempatan kepada Rafki untuk menghadirkan bukti bahwa dirinya tidak bersalah.

Ayuna menangis dan bersumpah akan mendampingi Rafki dan mencari bukti bahwa pria itu sebenarnya tidak bersalah. Rafka yang sedang berkendara tiba-tiba dihentikan dan dikeroyok tiga preman.

Rafka kewalahan hingga hampir tidak berdaya. Namun Tristan yang kebetulan melintas datang menolongnya. Keduanya bahu-membahu melawan tiga preman itu hingga para preman kabur. Rafka langsung menuding Rafki sebagai dalang pengeroyokan itu.

Di kantor Tristan, Rafka juga mengutarakan niatnya untuk mengajukan pembatalan pernikahan Rafki dan Ayuna secara hukum karena merasa Ayuna masih istrinya yang sah. Rafki dan Ayuna tiba di rumah Darma dan bertemu langsung dengan Rafka yang baru pulang.

Rafka yang menyimpan amarah langsung menghajar Rafki tanpa basa-basi. Bagaimana kelanjutan konflik Rafka dan Rafki? Saksikan sinetron Mencintai Ipar Sendiri hanya di RCTI, pada Senin (16/3/2026), pukul 20.30 WIB.

