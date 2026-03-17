HOME CELEBRITY TV SCOOP

Sinopsis Sinetron Mencintai Ipar Sendiri Episode 115, Hanya di RCTI

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Selasa, 17 Maret 2026 |15:30 WIB
Sinopsis Sinetron Mencintai Ipar Sendiri Episode 115, Hanya di RCTI
Sinopsis Sinetron Mencintai Ipar Sendiri Episode 115, Hanya di RCTI. (Foto: MNC Media)
JAKARTA - Sinopsis sinetron Mencintai Ipar Sendiri episode 115 bercerita tentang penyakit demensia Dewi, ibu kandung Ayuna yang kembali kambuh. Ia mendadak tidak mengenali siapapun dan malah menyerang ART dan Meli. 

Beruntung, dia bisa ditenangkan oleh Tristan. Dokter menyarankan Dewi dibawa berobat ke Jepang. Ayuna setuju. Meli bersedia ikut menemani Dewi, sekaligus dengan alasan ingin menjauh dari Hendar yang akan menikahi Shilla. 

Hendar datang ke rumah Meli bukan untuk menjenguk Dewi tapi untuk memarahi Ayuna karena laporan Shilla. Meli dan Hendar bertengkar di depan semua orang. Ayuna dan Meli kemudian sepakat soal rencana berobat ke Jepang untuk Dewi, sementara Hendar diam-diam menguping pembicaraan itu dari luar kamar.

Rafka pergi ke halaman belakang dan berlatih menembak. Di sana dia bicara sendiri bahwa dia tidak akan mati sebelum membalas dendam kepada Rafki, dan bahwa dia butuh Ayuna untuk menyembuhkan penyakitnya. 

Tidak lama kemudian penyakit autoimunnya kambuh dan dia pingsan di halaman. Rafki sementara itu menelepon Rio, orang suruhannya di Anyer, untuk mencari bukti bahwa dia tidak bersalah atas tuduhan Rafka, karena Rafka sudah melaporkannya ke polisi.

