HOME CELEBRITY TV SCOOP

KIKO Season 4 Episode Dizzy Quizee, Minggu Pagi di RCTI

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Jum'at, 20 Maret 2026 |13:30 WIB
JAKARTA - RCTI akan menghangatkan Minggu pagi si kecil dengan menayangkan episode terbaru animasi KIKO Season 4 berjudul Dizzy Quizee. Yuk, simak sinopsis lengkapnya berikut ini. 

Kiko dan teman-temannya khawatir melihat Quizee yang sangat sibuk dan tidak berhenti memperbaiki robot. Sampai akhirnya warga yang robotnya sedang diperbaiki mengetahui tubuh Quizee sangat panas, namun tak dihiraukannya. 

Kiko mengetahui ada yang salah dengan Quizee, saat melihat dia menyerang Karkus hanya karena ketahuan sedang memarahi Pupus. Ternyata Quizee sudah tidak terkendali. Kiko pun bekerja sama untuk menangkap Quizee. Apa yang akan terjadi selanjutnya?

Jangan lewatkan episode Dizzy Quizee animasi KIKO Season 4 selengkapnya, di RCTI pada Minggu, 22 Maret 2026, pukul 08.00 WIB. Selain di RCTI, animasi KIKO juga tayang di MNCTV pada Senin-Jumat pukul 06.30 WIB, Sabtu jam 09.30 WIB, dan Minggu pukul 09.00 WIB.

Animasi KIKO tak hanya menyuguhkan aksi dan petualangan seru, namun juga menyimpan pesan moral tentang kebenaran, persahabatan, perjuangan, dan pengorbanan. KIKO akan terus hadir dengan berbagai kejutan dan akan terus dinanti penggemarnya.

Program animasi KIKO juga dapat Anda tonton streaming lewat aplikasi RCTI+ yang bisa diunduh melalui Play Store atau App Store. Atau, Anda bisa mengakses laman www.rctiplus.com.**

