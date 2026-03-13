KIKO Season 4 Episode Tiny Dancer, Minggu Pagi di RCTI

JAKARTA - RCTI akan menemani Minggu pagi keluarga Anda dengan menayangkan series animasi KIKO Season 4 episode Tiny Dancer. Sebelum menonton episode terbarunya, yuk simak sinopsisnya berikut ini.

Patino dan Flare akan mengikuti acara Neo Asri Partner Dance. Salah satu pesaingnya adalah Karkus dan Pupus. Selesai latihan, Patino ke Lab Tingting untuk bertemu janji untuk makan siang. Karena belum ada orang, Patino menunggu sambil menari.

Insiden pun terjadi. Dia menyenggol Laser Pengecil dan Patino pun berubah menjadi kecil. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Jangan lewatkan keseruan episode Tiny Dancer animasi KIKO Season 4 hanya di RCTI, pada Minggu, 15 Maret 2026, pukul 08.00 WIB.

Animasi populer ini juga tayang di MNCTV, setiap Senin sampai Jumat, pukul 06.30 WIB, Sabtu pukul 09.30 WIB, dan Minggu pukul 09.00 WIB.

Produk animasi MNC Animation ini tak hanya menyuguhkan aksi dan petualangan seru, namun juga mengusung pesan moral tentang kebenaran, persahabatan, perjuangan, dan pengorbanan. Animasi KIKO akan terus hadir dengan berbagai kejutan dan akan terus dinanti penggemarnya.

Anda juga bisa menonton KIKO Season 4 melalui aplikasi RCTI+ yang bisa diunduh gratis melalui App Store dan Play Store. Atau, Anda juga bisa mengakses laman www.rctiplus.com.**

(SIS)

Celebrity Okezone menghadirkan berita terbaru, eksklusif, dan terpercaya seputar artis dalam dan luar negeri