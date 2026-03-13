Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

KIKO Season 4 Episode Tiny Dancer, Minggu Pagi di RCTI

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Jum'at, 13 Maret 2026 |12:30 WIB
KIKO Season 4 Episode Tiny Dancer, Minggu Pagi di RCTI
KIKO Season 4 Episode Tiny Dancer, Minggu Pagi di RCTI. (Foto: MNC Media)
A
A
A

JAKARTA - RCTI akan menemani Minggu pagi keluarga Anda dengan menayangkan series animasi KIKO Season 4 episode Tiny Dancer. Sebelum menonton episode terbarunya, yuk simak sinopsisnya berikut ini. 

Patino dan Flare akan mengikuti acara Neo Asri Partner Dance. Salah satu pesaingnya adalah Karkus dan Pupus. Selesai latihan, Patino ke Lab Tingting untuk bertemu janji untuk makan siang. Karena belum ada orang, Patino menunggu sambil menari.

Insiden pun terjadi. Dia menyenggol Laser Pengecil dan Patino pun berubah menjadi kecil. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Jangan lewatkan keseruan episode Tiny Dancer animasi KIKO Season 4 hanya di RCTI, pada Minggu, 15 Maret 2026, pukul 08.00 WIB.

Animasi populer ini juga tayang di MNCTV, setiap Senin sampai Jumat, pukul 06.30 WIB, Sabtu pukul 09.30 WIB, dan Minggu pukul 09.00 WIB.

Produk animasi MNC Animation ini tak hanya menyuguhkan aksi dan petualangan seru, namun juga mengusung pesan moral tentang kebenaran, persahabatan, perjuangan, dan pengorbanan. Animasi KIKO akan terus hadir dengan berbagai kejutan dan akan terus dinanti penggemarnya.

Anda juga bisa menonton KIKO Season 4 melalui aplikasi RCTI+ yang bisa diunduh gratis melalui App Store dan Play Store. Atau, Anda juga bisa mengakses laman www.rctiplus.com.**

(SIS)

Celebrity Okezone menghadirkan berita terbaru, eksklusif, dan terpercaya seputar artis dalam dan luar negeri

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/27/598/3203997//animasi_kiko-zRM7_large.jpeg
KIKO Season 4 Episode Weather Bender, Tayang Minggu Pagi di RCTI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/20/598/3202703//kiko_season_4-s6jX_large.jpg
KIKO Season 4 Episode Space It Up, Tayang Minggu Pagi di RCTI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/14/598/3201529//animasi_kiko_season_4-lcBe_large.jpg
KIKO Season 4 Episode Dentist Appointment, Hanya di RCTI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/07/598/3200188//kiko_season_4-4gF3_large.jpg
KIKO Season 4 Episode Karkusman, Minggu Pagi di RCTI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/30/598/3198630//kiko-cGxa_large.jpg
KIKO Season 4 Episode Rock N Roll, Minggu Pagi di RCTI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/15/598/3195616//animasi_kiko-2smd_large.jpg
KIKO Season 4 Episode The Time Machine, Minggu Pagi di RCTI
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement