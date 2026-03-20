Titus The Detective Episode Chaos In the Toymaker Distric, Minggu Pagi di RCTI

JAKARTA - Minggu pagi si kecil akan semakin semarak dengan kehadiran animasi Titus The Detective episode Chaos In the Toymaker Distric. Yuk, simak sinopsisnya berikut ini.

Ronan memesan boneka beruang dengan kancing permata kepada Pak Oliver untuk hadiah ulang tahun Gina. Namun setelah pesanan Ronan selesai dibuat, boneka itu justru hilang.

Pak Oliver meminta bantuan Titus untuk menemukannya. Kecurigaan semakin kuat, setelah mereka memergoki Bulpan yang diam-diam meminta Axel dan Xerxes untuk membawa sesuatu di dalam kardus.

Apa sebenarnya isi kardus tersebut? Saksikan animasi Titus The Detective Episode Chaos In the Toymaker Distric, pada Minggu, 22 Maret 2026, pukul 07.30 WIB.

Produk animasi MNC Animation ini tak hanya menyajikan hiburan seru namun juga nilai edukasi untuk anak tentang kejujuran, persahabatan, dan gotong royong. Karena semua misteri itu selalu ada jawabannya.