Sinopsis Microdrama VISION+ Foto Tanpa Nama: Teror Misterius Berujung Kecurigaan

JAKARTA - Bagi penikmat cerita misterius dengan konflik yang bikin deg-degan, microdrama Foto Tanpa Nama yang tayang di VISION+ bisa masuk watchlist Anda.

Cerita microdrama Foto Tanpa Nama bermula dari Lena dan Dimas yang baru saja memulai hubungan. Semuanya berjalan biasa saja sampai mereka bertemu dengan pasangan lain, Arga dan Sinta.

Dari sekadar pertemanan, keempatnya mulai sering menghabiskan waktu bersama ngobrol panjang, berbagi cerita, hingga merasa semakin dekat satu sama lain. Hingga suatu hari, keadaan berubah drastis ketika foto-foto intim tiba-tiba dikirim dari nomor anonim.

Tidak ada nama pengirim, tidak ada pesan ancaman. Hanya foto-foto yang cukup untuk membuat semuanya berubah. Kepercayaan mulai goyah, dan rasa curiga perlahan muncul di antara mereka.

Apalagi, pelaku di balik kiriman itu diduga orang yang sangat dekat. Rasa penasaran mendorong mereka untuk mencari tahu siapa dalangnya. Tapi semakin dalam mereka mencoba menelusuri petunjuk, semakin banyak hal tak terduga yang muncul.