HOME CELEBRITY TV SCOOP

Serunya Cinta vs Kekuasaan di Microdrama “Poor Boy, Rich Boy”, Streaming di VISION+

Khafid Mardiyansyah , Jurnalis-Kamis, 23 April 2026 |22:02 WIB
JAKARTA - Microdrama menjadi pilihan hiburan yang praktis namun tetap mampu menyajikan cerita yang kuat. Dengan durasi singkat di setiap episodenya, format ini menghadirkan konflik yang langsung terasa sejak awal. Salah satu judul microdrama seru yang wajib ditonton yakni “Poor Boy, Rich Boy”. Nonton streaming di VISION+ dengan klik di sini. 

Di dunia yang biasa tunduk pada uang dan kekuasaan, Allegro hidup seolah semuanya bisa diatur atau dibeli. Ia seorang miliarder yang terbiasa mendapatkan apa pun yang diinginkannya, sampai ia bertemu Nara. 

Berbeda dari siapa pun yang pernah ia kenal, Nara tidak tertarik pada kekayaannya, apalagi tunduk pada otoritasnya. Justru sikapnya yang membangkang itulah yang membuat Allegro penasaran. Perlahan, Allegro menarik Nara masuk ke dunianya yang mewah namun penuh kendali. 

Dari kejauhan, Finley, rekan Allegro yang pendiam namun tajam pengamatannya hanya bisa menyaksikan, menyadari ada sesuatu yang mulai retak dalam diri sang miliarder. Ketertarikan di antara Allegro dan Nara pun berubah menjadi tarik-ulur antara kekuasaan dan harga diri. Untuk pertama kalinya, Allegro mulai kehilangan kendali. 

Di sisi lain, Nara dihadapkan pada pilihan yang tidak mudah: apakah perasaan itu layak diperjuangkan jika harus mengorbankan dirinya sendiri? Dan mungkinkah Allegro benar-benar berubah—mencintai tanpa harus memiliki? Microdrama ini menonjolkan alurnya yang cepat, dialog, serta konflik psikologis yang terasa seru. Setiap episode diakhiri dengan cliffhanger yang membuat penonton terus penasaran. 

Tanpa perlu durasi panjang, “Poor Boy, Rich Boy” mampu menghadirkan emosi yang kuat dan berlapis. Sebagai Indonesia’s No. 1 Microdrama App, VISION+ menghadirkan ratusan drama vertikal yang bisa ditonton kapan saja. Mulai dari kisah romansa yang intens, konflik keluarga yang penuh drama, hingga microdrama Asia yang viral, semuanya tersedia dalam satu aplikasi. 

Tak hanya itu, VISION+ juga rutin menghadirkan judul-judul terbaru setiap hari serta konten eksklusif. Pengguna juga dapat menikmati berbagai hiburan lain seperti original series, film box office, hingga tayangan olahraga kelas dunia. Dengan beli paket VISION+ Premium mulai dari Rp20.000 per bulan, kamu sudah bisa menikmati berbagai tayangan favorit tanpa batas. Jangan sampai ketinggalan kisah serunya, streaming sekarang hanya di VISION+!
 

