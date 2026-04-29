Mantan Istri Andre Taulany Diduga Aniaya ART, Cekik hingga Gaji Tak Dibayar

JAKARTA - Rien Wartia Trigina alias Erin, mantan istri Andre Taulany diduga melakukan kekerasan kepada asisten rumah tangga (ART) di kediaman pribadinya.

Rumor itu pertama kali mencuat setelah akun Threads @niadamanik7 mengunggah foto seorang perempuan yang diduga ART Erin berdiri di depan pagar. Bersama perempuan itu berdiri pula dua orang polisi. ​​​

Korban, menurut warganet itu, mengalami tindakan kekerasan fisik seperti dicekik, ditendang, hingga dipukul. Tak hanya itu, ART tersebut, juga mendapat perlakuan tak menyenangkan lainnya.

“HP dibanting, baju-bajunya ditahan, dan gajinya tidak dibayarkan,” tulis warganet tersebut dalam utasnya seperti dikutip Okezone, pada Rabu (29/4/2026).

Atas aksi kekerasan dan perlakuan tak menyenangkan yang diterimanya, sang ART telah melaporkan kejadian yang dialaminya ke pihak kepolisian. “Tolong dia ya pak polisi,” kata akun tersebut.

Dalam unggahan berbeda, akun @niadamanik7 membagikan foto Erin bersama Andre Taulany. Bersama foto itu, dia menyebut, Erin merasa ‘kebal hukum’ hingga bisa leluasa menganiaya pekerjanya.

"Dia mengklaim sebagai orang hebat sampai mencekik, mengancam dengan pisau, menendang, dan memukul kepala ART-nya. Apa hukum kita selemah itu?” ujar akun Threads itu menambahkan.