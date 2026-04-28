Sinopsis The CEO Who Chose Me Anyway di VISION+: Dikhianati Sahabat, Diselamatkan CEO Misterius!

JAKARTA - Microdrama memang punya cara unik untuk bikin penonton betah. Dengan durasi singkat, cerita yang langsung to the point, dan ending tiap episode yang selalu bikin penasaran, microdrama jadi hiburan cepat yang justru susah dihentikan.

Dalam hitungan menit, penonton sudah masuk ke dunia penuh konflik, emosi, dan karakter yang bikin ikut terbawa perasaan. Salah satu yang wajib masuk watchlist kamu adalah "The CEO Who Chose Me Anyway", microdrama seru yang bisa kamu tonton di VISION+.

Sinopsisnya dimulai dari hidup Aura yang berubah drastis ketika sahabatnya sendiri, Bella, mengkhianatinya. Reputasi hancur, kepercayaan hilang, dan orang-orang yang dulu mendukungnya perlahan menjauh. Di titik terendah itu, Aura harus menghadapi kenyataan pahit bahwa tidak semua orang yang terlihat dekat benar-benar berpihak padamu.

Namun justru saat semuanya terasa gelap, seseorang yang tak terduga datang membawa harapan baru. Arka, CEO yang dikenal dingin dan sulit ditebak, justru menjadi satu-satunya orang yang memberi Aura kesempatan kedua. Di saat semua orang meragukannya, Arka memilih untuk percaya. Keputusan ini tentu bukan tanpa konsekuensi.

Aura harus menghadapi berbagai tekanan, fitnah, dan intrik yang terus bermunculan. Ia dituntut untuk membuktikan bahwa dirinya layak mendapatkan kepercayaan itu kembali. Di sisi lain, hubungan Aura dan Arka perlahan berubah dari sekadar profesional menjadi sesuatu yang lebih dalam.