Baru! Aplikasi V+Short Hadirkan Microdrama dengan Beragam Genre Seru

JAKARTA – Perubahan perilaku dalam menikmati konten digital kian mengarah pada format yang cepat, ringkas, dan mudah diakses. Menjawab tren ini, V+Short hadir sebagai aplikasi microdrama yang dirancang khusus untuk mobile, jadi penonton bisa streaming dengan nyaman kapan pun, di mana pun. V+Short kini telah tersedia di Play Store / App Store yang bisa didownload dengan klik di sini.

V+Short menjadi aplikasi global freemium dengan pendekatan mobile-first, fokus menghadirkan short-form content dengan storytelling yang cepat dan engaging. Setiap episode berdurasi sekitar 1–3 menit, yang cocok untuk penonton yang ingin hiburan singkat di sela aktivitas tanpa kehilangan esensi cerita.

Mengikuti perkembangan short-form content, microdrama kini jadi bentuk hiburan baru yang tak hanya cepat dikonsumsi, tapi juga punya alur cerita yang berkelanjutan. Dengan format vertikal, tiap episode dirancang dengan pacing yang cepat, karakter yang berkembang, dan cliffhanger di akhir episode yang mendorong penonton untuk terus mengikuti kelanjutan cerita.

Sejalan dengan semangat “Global Shorts, Local Hits”, V+Short hadir dengan microdrama yang terasa luas jangkauannya, tapi tetap dekat di hati. Ceritanya ringan, cepat dinikmati, dan meski vibes-nya global, tetap nyambung sama keseharian kita. Jadi, tak hanya seru untuk diikuti, tapi juga mudah relate—lebih personal, lebih terasa.

Pilihan genrenya juga beragam, mulai dari drama, romance, family, comedy, horror, thriller, hingga berbagai genre lainnya. Kontennya terus diperbarui setiap hari, jadi selalu ada cerita baru yang bisa kamu temukan. Kamu juga bisa browse berdasarkan genre atau langsung cari sesuai selera.

V+Short kini hanya tersedia di perangkat mobile untuk menjaga pengalaman menonton tetap optimal. Kamu bisa langsung download V+Short di Google Play Store dan Apple App Store, lalu mulai eksplor berbagai cerita seru yang siap menemani hari!



