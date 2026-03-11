Nikah Kontrak, Berujung Penyesalan? Microdrama VISION+ Anak Tanpa Ibu Bikin Emosi Campur Aduk!

JAKARTA - VISION+ kembali menghadirkan microdrama lewat judul “Anak Tanpa Ibu”. Dari judulnya saja sudah terasa bahwa cerita ini akan menyentuh sisi keluarga dan bukan sekadar drama rumah tangga biasa, kisahnya dipenuhi keputusan besar dan ego.

Penasaran dengan alur ceritanya? Klik di sini untuk nonton streaming si VISION+. Microdrama ini bercerita tentang Adrian, seorang miliarder muda berusia 33 tahun yang dikenal sukses dan berpengaruh. Meski hidupnya terlihat sempurna dari luar, Adrian punya pandangan yang sangat dingin soal hubungan.

Ia tidak percaya pada komitmen dan menganggap pernikahan hanya akan menjadi beban. Namun ia menginginkan anak untuk menjadi penerus hidupnya. Demi tujuan itu, Adrian membuat kesepakatan pernikahan kontrak dengan Maya, perempuan sederhana yang menerima tawaran tersebut karena terdesak keadaan keluarga.

Hubungan mereka sejak awal sudah dibatasi oleh aturan yang jelas, tanpa perasaan dan tanpa keterikatan. Hingga akhirnya, mereka memiliki 2 orang anak kembar bernama Rafa dan Ray yang tumbuh dengan kemegahan, dikelilingi kemewahan namun tanpa kasih sayang.

Seiring waktu berjalan, Adrian perlahan mulai menyadari bahwa keputusan yang ia buat dulu ternyata tidak sesederhana yang ia kira. Ada beberapa hal dari masa lalu yang kembali membebani Adrian. Cerita “Anak Tanpa Ibu” sendiri disajikan dalam format microdrama, jadi alurnya terasa cepat dan langsung ke inti cerita.

Setiap episode seperti potongan puzzle kecil yang sedikit demi sedikit membuka cerita lebih besar di balik kehidupan Adrian dan Maya. Nonton microdrama “Anak Tanpa Ibu,” yang bisa kamu saksikan di VISION+. Sebagai Indonesia’s Number 1 Microdrama App – Exclusive & New Titles Everyday, VISION+ menghadirkan berbagai cerita seru dengan episode singkat yang mudah diikuti kapan saja. Beli paket VISION+ Premium mulai dari Rp20.000 per bulan. Download aplikasi VISION+ sekarang di App Store dan Play Store!

(kha)

Celebrity Okezone menghadirkan berita terbaru, eksklusif, dan terpercaya seputar artis dalam dan luar negeri