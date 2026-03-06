Sinopsis Sinetron Amanah Wali 8: Musala Sultan Episode 18, Hanya di RCTI

JAKARTA - Sinopsis sinetron Amanah Wali 8: Musala Sultan episode 18 bercerita tentang konflik memuncak ketika Apoy menyadari serangan ke musala tak hanya datang dari satu arah.

Ia sengaja membagi teman-temannya untuk berjaga di beberapa titik karena yakin Sunar dan kelompok lain akan menyerang secara bersamaan.

Sementara itu di musala, Untung, Ismet, dan James menunggu dengan cemas tanpa mengetahui bahaya besar yang sedang bergerak menuju mereka.

Dugaan Apoy terbukti. Sunar dan rombongannya datang menyerang musala dengan teriakan penuh amarah, tetap terus menuduh Pak Ma’ruf telah menjual tanah musala.

Pertikaian pun pecah. Tomi, Ovie, Untung, Ismet, dan James berusaha mempertahankan tempat ibadah itu, sementara Pak Ma’ruf yang sakit tetap bersikeras berdiri menghadapi Sunar demi mempertahankan kebenaran.