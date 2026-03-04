Advertisement
Sinopsis Sinetron Amanah Wali 8: Musala Sultan Episode 16, Hanya di RCTI

Khafid Mardiyansyah , Jurnalis-Rabu, 04 Maret 2026 |14:30 WIB
Sinopsis Sinetron Amanah Wali 8: Musala Sultan Episode 16, Hanya di RCTI
Sinopsis Sinetron Amanah Wali 8: Musala Sultan Episode 16, Hanya di RCTI. (Foto: MNC Media)
JAKARTA - Sinopsis sinetron Amanah Wali 8: Musala Sultan episode 16 bercerita tentang Tedi yang menuduh Ikim mencopet ponselnya. Massa kemudian tersulut, amarah meledak, dan dalam sekejap Tedi serta Jeri jadi sasaran amukan warga.

Sore itu, musholla yang baru mulai hidup dengan sholat berjamaah mendadak dipenuhi orang-orang asing yang datang hanya untuk mengambil makanan sedekah. Meja berantakan, kue habis diserbu, namun Apoy dan Faank tetap tenang.

Mereka memaknai semuanya sebagai bagian dari ujian keikhlasan. Sikap mereka yang tak terpancing amarah justru mengguncang cara pandang orang-orang di sekitarnya. Di tengah semua itu, Sunar diam-diam menyusun siasat untuk memperkeruh keadaan.

Sementara James menyimpan amarah yang kian membesar. Ironisnya Sultan, yang semula punya rencana tersembunyi demi membuktikan sesuatu tentang sedekah dan dirinya sendiri, mulai goyah setelah melihat ketulusan yang nyata di depan mata.

Di antara niat baik dan tipu daya, tersimpan rencana yang bisa mengubah arah semuanya, apakah kebaikan akan bertahan, atau justru siapa yang sedang menggali lubang untuk dirinya sendiri? Saksikan Amanah Wali 8: Musala Sultan hanya di RCTI, pada Rabu (4/3/2026), pukul 17.00 WIB.

Agar menonton lebih nyaman dengan gambar jernih dan stabil, pastikan Anda melakukan scan ulang siaran digital RCTI di Channel 28. Jika terjadi kendala, klik bio media sosial @officialrcti.**

(SIS)

