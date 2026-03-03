Sinopsis Amanah Wali 8: Musala Sultan Eps 15: Perang Dingin Sultan-James

JAKARTA - 'Amanah Wali 8: Musala Sultan' tayang hari ini pukul 17.00 WIB di RCTI Channel 28.Sinetron ini dibintangi oleh personil band Wali; Apoy Wali, Faank Wali, Tomi Wali, Ovie Wali, aktor muda Bhisma Mulia (Sultan), Bebby Hatami (Rani), Fachri Muhammad (James), Armando Jordy (Sunar), stand up comedian Faizal Wash (Herman), juga aktor senior Buyung Malelo (Untung), Herry Ismet (Ismet), Andi Bersama (Pak Ma'ruf) dan masih banyak lagi.

Sultan dan James hampir baku hantam di jalan, tepat sebelum adzan Dzuhur berkumandang. Kecurigaan Sultan bahwa James menyembunyikan sesuatu yang memicu adu fisik dan adu ego, hingga Apoy dan Faank turun tangan untuk meredam. Namun perdamaian di dalam musholla tak serta merta mendinginkan bara, justru setelah sholat, tudingan dan prasangka makin liar, membuka kemungkinan adanya pengkhianat di antara mereka.

Di balik suasana religius dan upaya menjaga isu pengkhianatan, satu per satu fakta ganjil terkuak. Sultan yakin pukulan James hanyalah sandiwara untuk menutupi perannya dalam penyerangan sebelumnya, sementara James menuduh Sultan sebagai provokator yang datang dengan niat tersembunyi. Nama Sunar ikut terseret setelah muncul salam misterius yang mengarah padanya, membuat situasi makin kusut dan penuh jebakan.

Saat semua saling curiga, kebenaran justru bergerak diam-diam. Isyarat batuknya James, ransel yang dirampas, hingga CCTV yang tak terpantau, semuanya seperti potongan puzzle yang belum menyatu. Di tengah fitnah dan permainan licik, pertanyaannya kini bukan lagi siapa yang paling keras berteriak, tapi siapa dalang sesungguhnya yang memancing perpecahan dan menunggu mereka hancur dari dalam.

Bagaimana kelanjutan konflik tersebut? Saksikan layar drama RCTI Amanah Wali 8: Musala Sultan hari ini pukul 17.00 WIB di RCTI Channel 28.

