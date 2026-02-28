Sinopsis Sinetron Amanah Wali 8 Episode 13, Hanya di RCTI

JAKARTA - Sinopsis sinetron Amanah Wali 8: Musala Sultan episode 13 bercerita tentang Ovie yang mengajak Sultan dan Herman untuk rajin ibadah berjamaah.

Candaan, salah paham, dan niat setengah hati mewarnai langkah awal mereka. Namun perlahan jamaah mulai berdatangan, meski sebagian masih datang karena kue dan kopi.

Di sisi lain, konflik misterius tentang ransel hilang, fitnah terhadap Sunar, dan kecurigaan di antara warga membuat suasana kampung semakin memanas.

Apoy curiga ada dalang sebenarnya di balik kekacauan musala. Sementara James, menebar pengaruh ke Ikim dan semua orang mulai saling menuduh tanpa bukti.

Saat subuh tiba, jamaah yang sedikit berkumpul membawa harapan baru, tapi rahasia dokumen musala yang hilang dan rencana tersembunyi seseorang mengancam yang membela musala.

Di tengah ibadah dan persahabatan, akankah kebenaran terungkap, atau justru perpecahan yang datang lebih dulu? Saksikan sinetron Amanah Wali 8: Musala Sultan hanya di RCTI, pada Sabtu (28/2/2026), pukul 17.00 WIB.

Agar menonton lebih nyaman dengan gambar jernih dan stabil, pastikan Anda sudah melakukan scan ulang siaran digital RCTI di Channel 28. Jika terjadi kendala, silakan klik bio media sosial @officialrcti.*

