Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Sinopsis Sinetron Amanah Wali 8: Musala Sultan Episode 12, Hanya di RCTI

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Jum'at, 27 Februari 2026 |17:30 WIB
Sinopsis Sinetron Amanah Wali 8: Musala Sultan Episode 12, Hanya di RCTI
Sinopsis Sinetron Amanah Wali 8: Musala Sultan Episode 12, Hanya di RCTI. (Foto: MNC Media)
A
A
A

JAKARTA - Sinopsis sinetron Amanah Wali 8: Musala Sultan dimulai dengan penemuan ransel berisi dokumen penting musala yang dirampas dan dikembalikan dalam kondisi kosong.

Kecurigaan langsung mengarah pada Sultan yang dianggap sengaja menggagalkan pengejaran. Sementara James memanas-manasi situasi dan menyeret Sunar dalam tuduhan liar.

Di tengah tekanan, Fitri membawa surat penjualan dan pengancaman pengosongan rumah serta musala milik Ma’ruf. Sementara Apoy, bermain tenang dan diam-diam menyelamatkan dokumen asli.

Saat konflik memecah warga, persahabatan retak, dan Sultan bersama Herman nekat kembali ke musala untuk mengambil tas di atas plafon. 

Sebelum rahasia terbongkar CCTV, pertarungan bukan lagi soal tanah dan bangunan, melainkan soal siapa yang sebenarnya berkhianat dan siapa yang sedang memainkan sandiwara terbesar di kampung itu.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/27/598/3204065//99_nama_cinta-Ypds_large.jpg
Sinopsis Sinetron 99 Nama Cinta Episode 7, Hanya di RCTI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/27/598/3204017//mencintai_ipar_sendiri-KO5h_large.jpeg
Sinopsis Sinetron Mencintai Ipar Sendiri Episode 101: Tristan Berencana Hancurkan Pertunangan Rafki
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/26/598/3203805//amanah_wali_8-dyXW_large.jpeg
Sinopsis Sinetron Amanah Wali 8 Episode 11: Ketika Sunar Menebar Ancaman
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/25/598/3203580//mencintai_ipar_sendiri-J5EF_large.jpeg
Sinopsis Sinetron Mencintai Ipar Sendiri Episode 99: Tristan Rahasiakan Rafka dari Keluarga
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/24/598/3203393//mencintai_ipar_sendiri-Faor_large.jpeg
Sinopsis Sinetron Mencintai Ipar Sendiri Episode 98, Hanya di RCTI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/24/598/3203391//amanah_wali_8-PVgA_large.jpeg
Sinopsis Sinetron Amanah Wali 8 Episode 8: Wali Terima Teror Misterius
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement