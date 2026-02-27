Sinopsis Sinetron Amanah Wali 8: Musala Sultan Episode 12, Hanya di RCTI

JAKARTA - Sinopsis sinetron Amanah Wali 8: Musala Sultan dimulai dengan penemuan ransel berisi dokumen penting musala yang dirampas dan dikembalikan dalam kondisi kosong.

Kecurigaan langsung mengarah pada Sultan yang dianggap sengaja menggagalkan pengejaran. Sementara James memanas-manasi situasi dan menyeret Sunar dalam tuduhan liar.

Di tengah tekanan, Fitri membawa surat penjualan dan pengancaman pengosongan rumah serta musala milik Ma’ruf. Sementara Apoy, bermain tenang dan diam-diam menyelamatkan dokumen asli.

Saat konflik memecah warga, persahabatan retak, dan Sultan bersama Herman nekat kembali ke musala untuk mengambil tas di atas plafon.

Sebelum rahasia terbongkar CCTV, pertarungan bukan lagi soal tanah dan bangunan, melainkan soal siapa yang sebenarnya berkhianat dan siapa yang sedang memainkan sandiwara terbesar di kampung itu.