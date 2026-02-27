Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Sinopsis Sinetron 99 Nama Cinta Episode 7, Hanya di RCTI

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Jum'at, 27 Februari 2026 |15:30 WIB
Sinopsis Sinetron 99 Nama Cinta Episode 7, Hanya di RCTI
Sinopsis Sinetron 99 Nama Cinta Episode 7, Hanya di RCTI. (Foto: MNC Media)
A
A
A

JAKARTA - Sinopsis sinetron 99 Nama Cinta episode 7 bercerita tentang Cyntia datang ke pesantren dan menunjukkan foto editan ke Hasanah. 

Hasanah syok dan kondisinya drop, Umar ikut terpukul. Talia dan Kiblat telat mengetahui perbuatan Cyntia karena ponsel Talia sempat silent. 

Titi pun datang ke pesantren untuk kasih kabar soal foto editan Cyntia. Di kantor, Talia marah besar dan mengkonfrontasi Cyntia soal fitnah foto dia dengan Kiblat serta saat dia terkunci di gudang arsip. 

Adam justru menyetujui proposal ‘Rezeki Nomplok’ atas nama Cyntia, sementara data Talia hilang karena rekaman CCTV dihapus dengan bantuan operator. 

Keputusan kantor menetapkan Cyntia sebagai produser program baru, Talia dipindah memegang program ‘Kuliah Subuh’, meski Fandi meragukan kejujuran Cyntia. 

Ojan –anak adik Umar yang akan pindah ke Pesantren, tiba di pesantren. Ia naksir Husna secara berlebihan dengan sikapnya yang lucu, serta berniat ‘mengamankan’ Husna agar Kiblat fokus pada perjodohan. 

Titi yang menyamar sebagai santriwati untuk mengejar Cyntia, malah bertemu Bambu dan jatuh hati pada pandangan pertama. Di jalur lain, Renald dan Kanaya menyerempet pedagang bakso karena Renald ugal-ugalan. 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/27/598/3204017//mencintai_ipar_sendiri-KO5h_large.jpeg
Sinopsis Sinetron Mencintai Ipar Sendiri Episode 101: Tristan Berencana Hancurkan Pertunangan Rafki
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/26/598/3203848//99_nama_cinta-6for_large.JPG
Sinopsis 99 Nama Cinta Eps 6: Cyntia Berniat Fitnah Talia dan Kiblat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/26/598/3203778//dahsyatnya_meet_and_greet-ZAxa_large.jpeg
Bintang Sinetron 99 Nama Cinta Siap Meriahkan Dahsyatnya Meet & Greet di Bogor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/25/598/3203580//mencintai_ipar_sendiri-J5EF_large.jpeg
Sinopsis Sinetron Mencintai Ipar Sendiri Episode 99: Tristan Rahasiakan Rafka dari Keluarga
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/24/598/3203393//mencintai_ipar_sendiri-Faor_large.jpeg
Sinopsis Sinetron Mencintai Ipar Sendiri Episode 98, Hanya di RCTI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/24/598/3203391//amanah_wali_8-PVgA_large.jpeg
Sinopsis Sinetron Amanah Wali 8 Episode 8: Wali Terima Teror Misterius
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement