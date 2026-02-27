Sinopsis Sinetron 99 Nama Cinta Episode 7, Hanya di RCTI

Sinopsis Sinetron 99 Nama Cinta Episode 7, Hanya di RCTI. (Foto: MNC Media)

JAKARTA - Sinopsis sinetron 99 Nama Cinta episode 7 bercerita tentang Cyntia datang ke pesantren dan menunjukkan foto editan ke Hasanah.

Hasanah syok dan kondisinya drop, Umar ikut terpukul. Talia dan Kiblat telat mengetahui perbuatan Cyntia karena ponsel Talia sempat silent.

Titi pun datang ke pesantren untuk kasih kabar soal foto editan Cyntia. Di kantor, Talia marah besar dan mengkonfrontasi Cyntia soal fitnah foto dia dengan Kiblat serta saat dia terkunci di gudang arsip.

Adam justru menyetujui proposal ‘Rezeki Nomplok’ atas nama Cyntia, sementara data Talia hilang karena rekaman CCTV dihapus dengan bantuan operator.

Keputusan kantor menetapkan Cyntia sebagai produser program baru, Talia dipindah memegang program ‘Kuliah Subuh’, meski Fandi meragukan kejujuran Cyntia.

Ojan –anak adik Umar yang akan pindah ke Pesantren, tiba di pesantren. Ia naksir Husna secara berlebihan dengan sikapnya yang lucu, serta berniat ‘mengamankan’ Husna agar Kiblat fokus pada perjodohan.

Titi yang menyamar sebagai santriwati untuk mengejar Cyntia, malah bertemu Bambu dan jatuh hati pada pandangan pertama. Di jalur lain, Renald dan Kanaya menyerempet pedagang bakso karena Renald ugal-ugalan.