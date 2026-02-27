Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Sinopsis Sinetron Mencintai Ipar Sendiri Episode 101: Tristan Berencana Hancurkan Pertunangan Rafki

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Jum'at, 27 Februari 2026 |12:30 WIB
Sinopsis Sinetron Mencintai Ipar Sendiri Episode 101: Tristan Berencana Hancurkan Pertunangan Rafki
Sinopsis Sinetron Mencintai Ipar Sendiri Episode 101: Tristan Berencana Hancurkan Pertunangan Rafki. (Foto: MNC Media)
A
A
A

JAKARTA - Sinopsis sinetron Mencintai Ipar Sendiri episode 101 bercerita tentang Ayuna yang memohon kepada Rafki agar Shilla dibebaskan setelah acara pertunangan mereka. Dia merasa bersalah setelah mendengar cerita Shilla soal pelecehan yang dialaminya.

Rafki setuju, namun dengan perjanjian tertulis. Hendar yang diam-diam mendengar percakapan itu merasa lega, lalu mulai memikirkan apakah ia akan kembali ke Meli atau menikahi Shilla.

Tristan membawa hasil tes DNA dengan probabilitas 99,99 persen yang membuktikan Dewi adalah ibu kandung Ayuna. Ia menyusul Ayuna dan Rafki yang kebetulan sedang mencari ibu kandung Ayuna di panti wreda yang sama. 

Dewi mengenali Ayuna dari kalung yang dipakainya dan memanggilnya ‘Adiva’. Tahi lalat di pergelangan tangan Dewi juga cocok dengan ciri yang dicari Ayuna. Keduanya akhirnya saling berpelukan dan menangis bersama.

Sementara itu, Tristan terang-terangan menyebut Rafki sebagai pembunuh yang tak layak untuk Ayuna hingga memicu perkelahian sengit mereka. Perkelahian baru berhenti setelah Ayuna turun tangan. 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/25/598/3203580/mencintai_ipar_sendiri-J5EF_large.jpeg
Sinopsis Sinetron Mencintai Ipar Sendiri Episode 99: Tristan Rahasiakan Rafka dari Keluarga
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/24/598/3203393/mencintai_ipar_sendiri-Faor_large.jpeg
Sinopsis Sinetron Mencintai Ipar Sendiri Episode 98, Hanya di RCTI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/20/598/3202714/mencintai_ipar_sendiri-LdSZ_large.jpg
Sinopsis Sinetron Mencintai Ipar Sendiri Episode 96, Hanya di RCTI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/14/33/3201633/mencintai_ipar_sendiri-qIuO_large.jpg
Sinopsis Sinetron Mencintai Ipar Sendiri Episode 90: Siasat Nila Singkirkan Shilla
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/13/33/3201399/mencintai_ipar_sendiri-4Mao_large.jpeg
Sinopsis Sinetron Mencintai Ipar Sendiri Episode 89, Hanya di RCTI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/07/598/3200261/mencintai_ipar_sendiri-oA4l_large.jpg
Sinopsis Sinetron Mencintai Ipar Sendiri Episode 84, Hanya di RCTI
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement