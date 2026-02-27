Sinopsis Sinetron Mencintai Ipar Sendiri Episode 101: Tristan Berencana Hancurkan Pertunangan Rafki

JAKARTA - Sinopsis sinetron Mencintai Ipar Sendiri episode 101 bercerita tentang Ayuna yang memohon kepada Rafki agar Shilla dibebaskan setelah acara pertunangan mereka. Dia merasa bersalah setelah mendengar cerita Shilla soal pelecehan yang dialaminya.

Rafki setuju, namun dengan perjanjian tertulis. Hendar yang diam-diam mendengar percakapan itu merasa lega, lalu mulai memikirkan apakah ia akan kembali ke Meli atau menikahi Shilla.

Tristan membawa hasil tes DNA dengan probabilitas 99,99 persen yang membuktikan Dewi adalah ibu kandung Ayuna. Ia menyusul Ayuna dan Rafki yang kebetulan sedang mencari ibu kandung Ayuna di panti wreda yang sama.

Dewi mengenali Ayuna dari kalung yang dipakainya dan memanggilnya ‘Adiva’. Tahi lalat di pergelangan tangan Dewi juga cocok dengan ciri yang dicari Ayuna. Keduanya akhirnya saling berpelukan dan menangis bersama.

Sementara itu, Tristan terang-terangan menyebut Rafki sebagai pembunuh yang tak layak untuk Ayuna hingga memicu perkelahian sengit mereka. Perkelahian baru berhenti setelah Ayuna turun tangan.