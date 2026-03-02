Sinopsis Banyak Jalan Menuju Surga Eps 13: Dadang Bikin Kobar Sakit Hati

JAKARTA - 'Banyak Jalan Menuju Surga' tayang dini hari ini pukul 03.45 WIB di RCTI Channel 28. Sinetron ini dibintangi aktor sekaligus stand up comedian Fajar Nugra, Abdur Arsyad dan Gian Luigi, juga deretan aktor berbakat Ali Zaenal, Muhammad Ibra, Yeyen Lidya, Selena Alesandra, James Purba, Makayla Rose, Maeva Schillinger, Ismi Melinda dan banyak lainnya.

Dadang semakin terjepit. Nining dan Dudi hampir membongkar tas berisi uang korupsi yang ia sembunyikan. Ia berbohong untuk menutupinya, sementara Melisa mulai curiga pada gerak-geriknya. Di luar rumah, Tatang memanggil dan mengancam akan melaporkannya ke KPK jika Dadang tidak membantu menjauhkan Kobar dari Annisa. Dadang yang takut akhirnya mencoba memengaruhi Kobar dengan mengatakan bahwa Annisa mungkin hanya memberi harapan palsu. Ucapannya justru melukai Kobar dan membuat persahabatan mereka retak. Dadang menyesal, tetapi tekanan Tatang membuatnya bimbang antara melindungi diri atau setia pada sahabatnya.

Kobar yang sedang percaya diri setelah merasa Annisa menyukainya, langsung terpukul oleh ucapan Dadang. Ia merasa diremehkan dan memilih menjauh. Meski Mak Ela menasihatinya agar memaafkan Dadang dan tidak mudah marah, Kobar tetap sakit hati. Di sisi lain, ia terus berusaha mendekati Annisa dan membuktikan keseriusannya. Namun tanpa ia sadari, Tatang semakin aktif mencari cara memisahkan mereka.

Soleh berada di tengah konflik. Ia berusaha tetap menjaga persahabatan mereka sekaligus menghadapi masalahnya sendiri dengan Yadi. Setelah sebelumnya ketakutan, Soleh akhirnya berhasil melawan Yadi saat berkelahi di jalan, membuatnya lebih percaya diri. Namun di rumah, Unang terus menuntutnya berlatih lebih keras agar tidak lemah.

Bagaimana kelanjutan konflik Kobar-Dadang? Apa langkah Soleh dalam menghadapi tuntutan Unang? Saksikan Layar Drama RCTI 'Banyak Jalan Menuju Surga' dini hari ini pukul 03.45 WIB di RCTI Channel 28.



