Sinopsis Banyak Jalan Menuju Surga Eps 12: Soleh Dipukul Yadi

JAKARTA - 'Banyak Jalan Menuju Surga' tayang dini hari ini pukul 03.45 WIB di RCTI Channel 28. Sinetron ini dibintangi aktor sekaligus stand up comedian Fajar Nugra, Abdur Arsyad dan Gian Luigi, juga deretan aktor berbakat Ali Zaenal, Muhammad Ibra, Yeyen Lidya, Selena Alesandra, James Purba, Makayla Rose, Ismi Melinda dan banyak lainnya.

Soleh berjalan sendirian setelah dari rumah Kobar. Ia lalu bertemu Yadi. Yadi mengancam Soleh agar tidak menemui Yuni lagi. Soleh yang sudah tahu Yadi putus dengan Yuni langsung meledeknya karena tidak bisa move on dari Yuni. Yadi yang kesal langsung memukul Soleh. Soleh kesakitan dan tidak terima dengan perbuatan Yadi. Ia pun membalas dengan mengancam Yadi untuk melaporkannya ke polisi atas tindakannya tersebut. Setibanya di rumah, Soleh mendapatkan ancaman tertulis dari orang tak di kenal. Unang meminta Soleh belajar bela diri demi keselamatan diri nya dan harus berani melawan orang yang menantangnya.

Bik Encum mengingat-ingat ketika polisi datang ke rumahnya dan menanyakan berapa uang yang hilang. Dudi minta Bik Encum ingat-ingat, jangan sampai lupa. Bik Encum berkata Rp 200 ribu. Dudi kaget, sementara Dadang tertawa meledek Dudi.

Kobar bertemu Annisa di jalan. Kobar berkata pada Annisa kalau dia bebas dan tidak bersalah. Kobar sudah tobat, sudah hijrah. Annisa hanya mengangguk. Hendi dan Fendi lewat kemudian melihat Kobar dengan Annisa. Hendi dan Fendi langsung melabrak Kobar. Fendi menuduh Kobar kabur dari penjara, Kobar tidak terima karena dibilang kabur. Kobar menahan diri agar tidak terpancing emosi. Lalu Kobar menjelaskan kalau diri nya tidak terbukti bersalah dan Pak Kades sendiri yang membebaskan nya. Hendi tidak percaya dengan ucapan Kobar. Kemudian Hendi - Fendi usir Kobar dan mengancam Kobar agar tidak mendekati Annisa lagi.

