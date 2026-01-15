Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

KIKO Season 4 Episode The Time Machine, Minggu Pagi di RCTI

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Kamis, 15 Januari 2026 |14:30 WIB
KIKO Season 4 Episode The Time Machine, Minggu Pagi di RCTI
KIKO Season 4 Episode The Time Machine, Minggu Pagi di RCTI. (Foto: MNC Media)
JAKARTA - RCTI akan menghangatkan Minggu pagi si kecil dengan menayangkan series animasi KIKO Season 4. Musim terbaru ini menghadirkan kisah yang lebih segar dan inovatif.

Berikut Sinopsis animasi KIKO episode The Time Machine. Profesor bersama Kiko dan kawan-kawannya berhasil memperbaiki mesin waktu. Kini, mereka bisa kembali pulang ke Kota Asri.

Levit memperingatkan bahwa mesin waktu ini hanya bisa digunakan sekali, setelahnya akan dijaga dengan ketat. Ketika Kiko dan kawan-kawannya berpamitan dengan warga Neo Asri, portal itu terbuka.

Mereka pun berlari memeluk Kiko dan kawan-kawannya. Tak lama kemudian, tiba-tiba portal-portal lain terbuka dan Monster Sulur keluar menyerang dan merusak robot-robot keamanan.

Apa yang akan terjadi selanjutnya? Jangan lewatkan keseruan episode baru KIKO Season 4 episode The Time Machine hanya di RCTI, pada Minggu, 18 Januari 2026, pukul 08.00 WIB.

Telusuri berita celebrity lainnya
