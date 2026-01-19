Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY MOVIE

5 Drama Korea Tayang Januari 2026 yang Paling Ditunggu-tunggu

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Senin, 19 Januari 2026 |08:03 WIB
5 Drama Korea Tayang Januari 2026 yang Paling Ditunggu-tunggu
Can This Love be Translated (Foto: Netflix)
A
A
A

JAKARTA - Bulan Januari 2026 siap menghadirkan deretan drama Korea terbaru yang dinantikan para penonton. Berbagai genre pun hadir dan siap disaksikan para pecinta K-drama.

Drama Korea yang tayang bulan Januari ini juga dibintangi sejumlah aktris dan aktor ternama, di antaranya momen kembalinya Kim Seon Ho yang hadir lagi di layar kaca.

Penasaran, drama Korea apa saja yang tayang di bulan Januari 2026? Berikut informasinya dirangkum iNews Media Group, Minggu (18/1/2026).

1. Can This Love Be Translated?

Pertama ada Can This Love Be Translated yang tayang 16 Januari 2026. Drama ini dibintangi aktor Kim Seon Ho dan begitu dinantikan penonton. 

Drama ini mengikuti kisah Joo Ho-jin, seorang penerjemah multibahasa profesional, dan Cha Mu-hee, seorang aktris yang tiba-tiba menjadi terkenal. Ketika keduanya bekerja bersama dalam sebuah proyek internasional, benih cinta mulai tumbuh di antara mereka di tengah tantangan perbedaan budaya dan bahasa. 

2. The Judge Returns

Halaman:
1 2 3
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/18/25/3196068//bts-pKar_large.jpg
Konser BTS Masih Juni 2026, Tapi Harga Hotel di Busan Langsung Naik 10 Kali Lipat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/18/206/3195990//foto_netfix-kZWl_large.JPG
5 Fakta Menarik Drama Korea Can This Love Be Translated
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/17/33/3195888//kim_seon_ho_dan_tantri_kotak-7QFv_large.jpg
Tantri Kotak Histeris Bertemu Kim Seon Ho: Ternyata Begini Rasanya Bertemu Suami Khayalan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/16/18/3195797//kebakaran_melanda_distrik_gangnam_di_seoul_korea_selatan-k4bO_large.jpg
Kebakaran Besar Landa Distrik Gangnam di Seoul, Ratusan Petugas Pemadam Dikerahkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/16/18/3195769//mantan_presiden_korea_selatan_yoon_suk_yeol-xwAR_large.jpg
Pengadilan Korsel Jatuhkan Hukuman 5 Tahun Penjara kepada Mantan Presiden Yoon Suk Yeol
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/14/33/3195300//kim_seon_ho-j37z_large.jpg
Kim Seon Ho Belajar 4 Bahasa dalam 4 Bulan demi Peran sebagai Penerjemah
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement