5 Drama Korea Tayang Januari 2026 yang Paling Ditunggu-tunggu

JAKARTA - Bulan Januari 2026 siap menghadirkan deretan drama Korea terbaru yang dinantikan para penonton. Berbagai genre pun hadir dan siap disaksikan para pecinta K-drama.

Drama Korea yang tayang bulan Januari ini juga dibintangi sejumlah aktris dan aktor ternama, di antaranya momen kembalinya Kim Seon Ho yang hadir lagi di layar kaca.

Penasaran, drama Korea apa saja yang tayang di bulan Januari 2026? Berikut informasinya dirangkum iNews Media Group, Minggu (18/1/2026).

1. Can This Love Be Translated?

Pertama ada Can This Love Be Translated yang tayang 16 Januari 2026. Drama ini dibintangi aktor Kim Seon Ho dan begitu dinantikan penonton.

Drama ini mengikuti kisah Joo Ho-jin, seorang penerjemah multibahasa profesional, dan Cha Mu-hee, seorang aktris yang tiba-tiba menjadi terkenal. Ketika keduanya bekerja bersama dalam sebuah proyek internasional, benih cinta mulai tumbuh di antara mereka di tengah tantangan perbedaan budaya dan bahasa.

2. The Judge Returns