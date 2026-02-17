Lee Chae Min Digaet Bintangi Drama Adaptasi Webtoon My Reason to Die

SEOUL - Lee Chae Min digaet membintangi My Reason to Die, sebuah drama yang diadaptasi dari webtoon populer berjudul serupa karya YUJU.

Kabar tersebut, dikonfirmasi agensi sang aktor, VARO Entertainment. “Lee Chae Min masih mempertimbangkan tawaran tersebut dengan positif,” ujar agensi tersebut dikutip dari Stoo, pada Selasa (17/2/2026).

Drama My Reason to Die berkisah tentang siswa SMA bernama Ji Oh yang ingin mengikuti kejuaraan untuk masuk tim nasional taekwondo. Namun impiannya hancur berantakan karena cedera.

Lee Chae Min Digaet Bintangi Drama Adaptasi Webtoon My Reason to Die. (Foto : Instagram/@l.c.m__)

Ji Oh kemudian bertemu Cha Gyeok, pria misterius yang dikenal ‘bad boy’ dengan masa lalu kelam dan koneksi berbahaya. Karakter ini kabarnya diberikan kepada Lee Chae Min.

Drama My Reason to Die menjadi salah satu proyek yang menghampiri Lee Chae Min setelah sukses membintangi drama Bon Appetit, Your Majesty.

Pada 6 Februari 2026, aktor 25 tahun itu dilaporkan mendapat tawaran membintangi drama The Miracles of the Namiya General Store. Jika menerima tawaran itu, dia berpotensi adu akting dengan Ryu Seung Ryong dan Kim Hye Yoon.