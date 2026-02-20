Sinopsis Sinetron Amanah Wali 8: Musala Sultan Episode 4, Hanya di RCTI

JAKARTA - Sinopsis sinetron Amanah Wali 8 episode 4 bercerita tentang kabar penyerangan terhadap Sunar yang ternyata hanya rumor.

Di balik kekacauan itu, Sultan terus mencoba untuk mengambil tasnya di atas plafon musholla, sementara James dan Rani mulai mencurigai gerak-geriknya.

Di saat bersamaan, kedatangan Apoy, Faank, Tomi, dan Ovie membawa harapan. Namun tabir terkait konflik baru yang lebih dalam dari sekadar isu penyerangan mushala pun mulai terbuka.

Sementara itu, Sunar bergerak di balik layar dengan membawa salinan surat-surat mushala yang bisa mengguncang kepercayaan semua orang kepada Ma’ruf.

CCTV yang dipasang untuk keamanan justru membuka rahasia demi rahasia, termasuk kemungkinan pengkhianatan dari orang terdekat.