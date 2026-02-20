Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Sinopsis Sinetron Amanah Wali 8: Musala Sultan Episode 4, Hanya di RCTI

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Jum'at, 20 Februari 2026 |14:30 WIB
Sinopsis Sinetron Amanah Wali 8: Musala Sultan Episode 4, Hanya di RCTI
Sinopsis Sinetron Amanah Wali 8: Musala Sultan Episode 4, Hanya di RCTI. (Foto: MNC Media)
A
A
A

JAKARTA - Sinopsis sinetron Amanah Wali 8 episode 4 bercerita tentang kabar penyerangan terhadap Sunar yang ternyata hanya rumor. 

Di balik kekacauan itu, Sultan terus mencoba untuk mengambil tasnya di atas plafon musholla, sementara James dan Rani mulai mencurigai gerak-geriknya. 

Di saat bersamaan, kedatangan Apoy, Faank, Tomi, dan Ovie membawa harapan. Namun tabir terkait konflik baru yang lebih dalam dari sekadar isu penyerangan mushala pun mulai terbuka. 

Sementara itu, Sunar bergerak di balik layar dengan membawa salinan surat-surat mushala yang bisa mengguncang kepercayaan semua orang kepada Ma’ruf. 

CCTV yang dipasang untuk keamanan justru membuka rahasia demi rahasia, termasuk kemungkinan pengkhianatan dari orang terdekat. 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/19/598/3202387/banyak_jalan_menuju_surga-KWgM_large.jpeg
Banyak Jalan Menuju Surga: Perjalanan 3 Sahabat untuk Bertobat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/17/598/3202048/amanah_wali_8-OKD3_large.jpeg
Ismet Bangga Bisa Adu Akting Bareng Buyung Malelo dalam Sinetron Amanah Wali 8
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/30/598/3198621/sinetron_aira-zuUi_large.jpg
Sinopsis Sinetron Aira Episode 6, Hanya di RCTI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/28/598/3198077/sinopsis_sinetron_aira-b3Ww_large.jpeg
Sinopsis Sinetron Aira Episode 4, Hanya di RCTI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/23/598/3197199/sinetron_baru_rcti-QiUd_large.jpg
Sinetron Baru RCTI: Kisah Luka, Cinta, dan Rahasia yang Mengguncang Takdir
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/29/598/3158818/jack_dan_danil-ZIdD_large.jpeg
Sinopsis Vision+ Originals di RCTI Jack dan Danil Episode 10: Jack Diculik Bang Jason
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement