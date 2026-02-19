Sinopsis Amanah Wali 8: Musala Sultan Eps 3: Sultan Disebut Mata-Mata Developer

JAKARTA - 'Amanah Wali 8: Musala Sultan' tayang hari ini pukul 17.00 WIB di RCTI Channel 28.Sinetron ini dibintangi oleh personil band Wali; Apoy Wali, Faank Wali, Tomi Wali, Ovie Wali, aktor muda Bhisma Mulia (Sultan), Bebby Hatami (Rani), Fachri Muhammad (James), Armando Jordy (Sunar), stand up comedian Faizal Wash (Herman), juga aktor senior Buyung Malelo (Untung), Herry Ismet (Ismet), Andi Bersama (Pak Ma'ruf) dan masih banyak lagi.

Konflik tentang nasib musholla tiba-tiba memanas kembali. Saat warga terpecah antara mempertahankan tempat ibadah atau menjual tanahnya kepada developer, dua orang yang sok bijak, Untung dan Ismet dengan tanpa sadar meniup api kecurigaan. Dengan dalih “demi kebaikan”, Untung menyebar dugaan bahwa Sultan, pemuda musafir yang selama ini membantu musholla, sebenarnya adalah mata-mata developer. Kecurigaan itu menjalar cepat, mengadu warga satu sama lain.

Sementara itu, Apoy dan Faank mencoba menenangkan keadaan dan mencari fakta sebenarnya. Mereka mengutus Tomi dan Ovie menyelidiki kabar simpang siur yang beredar di balik keributan kampung. Keributan itu dimanfaatkan Sultan dan Herman untuk diam-diam menyelinap ke musholla. Mereka berusaha mengambil tas yang berisi uang dan emas hasil rampokan Sultan di rumahnya sendiri. Namun, setiap langkah mereka justru makin menimbulkan salah paham.

Ketegangan mencapai puncaknya saat Sultan tertangkap Tomi, Ovie dan warga di atas genteng musholla. Tuduhan dilontarkan, dan emosi memuncak. Di tengah kekacauan itu, satu pertanyaan menggantung, jika Sultan bukan mata-mata, lalu siapa sebenarnya yang bermain di balik konflik musholla? Saksikan layar drama RCTI Amanah Wali 8: Musala Sultan hari ini pukul 17.00 WIB di RCTI Channel 28. Siaran digital RCTI di rumah Anda dengan kualitas paling jernih dan stabil hadir di channel 28. Jika ada kendala, cukup lakukan scan ulang pada TV digital. Untuk pengguna set top box (STB) pastikan fitur LCN sudah dalam posisi on sebelum melakukan scan ulang, dan jika masih ada gangguan perihal tayangan RCTI, langsung aja klik bio media sosial @officialrcti, gratis!



(kha)

