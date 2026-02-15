Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Sinetron 'Amanah Wali 8: Musala Sultan’ Hadir di RCTI Jelang Berbuka Puasa

Khafid Mardiyansyah , Jurnalis-Minggu, 15 Februari 2026 |15:05 WIB
JAKARTA - Menyambut Ramadan 2026, RCTI kembali mengguncang dengan kisah mendalam dan penuh makna, AMANAH WALI 8: Musala Sultan. Musim ke-8 ini adalah COME BACK nya WALI setelah 2 tahun vakum dari dunia persinetronan, tak tanggung-tanggung tidak hanya menyajikan komedi khas Wali, tetapi juga mengangkat isu sengketa tanah wakaf hingga dendam seorang anak kepada ayahnya, sinetron ini siap menemani momen ngabuburit masyarakat Indonesia.

Tayang mulai Senin, 16 Februari 2026, setiap Senin–Jumat pukul 17.00 WIB serta Sabtu–Minggu pukul 16.30 WIB, sinetron ini siap menjadi teman ngabuburit yang hangat sekaligus menggugah.

Dendam Seorang Anak, Rahasia di Plafon Musala

Kisah bermula dari SULTAN (Bhisma Mulia) yang baru bebas dari penjara setelah dijebak oleh ayahnya sendiri, TUAN DAMARA (Ari Adrian). Luka dan amarah membuat Sultan nekat merampok rumah ayahnya alias rumah nya sendiri — dan menyembunyikan hasil rampokan itu di plafon sebuah musala di sebuah kampung.

Dua tahun berlalu. Sultan kembali untuk mengambil hasil rampokan yang ia sembunyikan. Namun situasi berubah. Musala yang berdiri di atas tanah wakaf itu tengah dilanda sengketa sengit warga.

